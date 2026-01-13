logo

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ эффектно сорвали планы РФ по продвижению в Покровске
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ эффектно сорвали планы РФ по продвижению в Покровске

Под Покровском ВСУ "Градами" сорвали ротацию и подготовку штурма РФ

13 января 2026, 11:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В районе Покровска Донецкой области украинские защитники сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

ВСУ эффектно сорвали планы РФ по продвижению в Покровске

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.

После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию "Град". Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.

В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов — по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.

У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире "Украинского Радио", что Покровск и Мирноград в Донецкой области частично оккупированы. Главная задача оккупантов сейчас – вытеснить защитников из этих городов. 

"Северная часть Покровска, к северу от железной дороги, сейчас находится в "серой" зоне. Там есть позиции наших войск, за них продолжаются бои. Частично мы также присутствуем в Мирнограде. И главная задача российских оккупантов сейчас – вытеснить нас оттуда. Они пытаются продвигаться в сторону Гришиного и ведут бои за Родинское. Если эти населенные пункты будут захвачены врагом, то это будет означать, что он крайне усложнит логистику и для Покровска, и для Мирнограда", — говорит эксперт.




Источник: https://t.me/si4eslavskabrygada/1863
