ВСУ эффектно сорвали планы РФ по продвижению в Покровске

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В районе Покровска Донецкой области украинские защитники сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Речь идет о микрорайоне Шахтерский, где разведка зафиксировала ротацию противника и концентрацию сил для наступления.
После получения подтвержденных данных по вражеским позициям Сичеславские десантники применили реактивную артиллерию "Град". Залп из десяти снарядов накрыл район скопления сил противника.
В результате удара была уничтожена легкая техника, а также поражена живая сила оккупантов — по имеющейся информации, противник потерял по меньшей мере шесть военных. Из-за потери ресурсов враг был вынужден прекратить активные действия на этом участке.
У военных отмечают, что это лишь один из эпизодов ежедневной боевой работы украинских подразделений на Покровском направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире "Украинского Радио", что Покровск и Мирноград в Донецкой области частично оккупированы. Главная задача оккупантов сейчас – вытеснить защитников из этих городов.