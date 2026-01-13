Какая главная цель РФ на Покровском направлении: приблизился ли враг к захвату Покровска и Мирнограда

Несмотря на то, что битва за Покровск продолжается, враг не приблизился к полному захвату города и теряет своих вояк, пытаясь продвинуться вперед. Какая главная цель РФ на этом направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Северная часть Покровска, к северу от железной дороги, сейчас находится в "серой" зоне

Военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире "Украинского Радио", что Покровск и Мирноград в Донецкой области частично оккупированы. Главная задача оккупантов сейчас – вытеснить защитников из этих городов.

"Северная часть Покровска, к северу от железной дороги, сейчас находится в "серой" зоне. Там есть позиции наших войск, за них продолжаются бои. Частично мы также присутствуем в Мирнограде. И главная задача российских оккупантов сейчас – вытеснить нас оттуда. Они пытаются продвигаться в сторону Гришиного и ведут бои за Родинское. Если эти населенные пункты будут захвачены врагом, то это будет означать, что он крайне усложнит логистику и для Покровска, и для Мирнограда", — говорит эксперт.

Попович добавил, что Родинское и Гришино расположены рядом, но там нет дорог, их фактически разделяют только поля и посадки. Он подчеркнул, что, если оккупантам удастся продвинуться, их будет очень трудно сдерживать.

По словам эксперта, продвижение россиян на Покровском направлении замедлилось. Тем не менее, ситуация на этом направлении остается нестабильной.

Кроме того, Попович отметил, что в Мирнограде логистика крайне затруднена для украинских бойцов. Он рассказал, что сейчас логистика преимущественно ведется за счет дронов, потому что враг пытается создать оперативное окружение.

На Покровск враг заходит как с севера, так и с юга, уже и с запада

Генерал армии Украины, глава разведывательной службы Украины в 2005-2010 гг Николай Маломуж заявил в эфире "Суспильного", что противник продолжает активные штурмы на Покровск и Мирноград в Донецкой области.

"В Покровске около пятидесяти шести было (вражеских штурмов) за последние сутки. Это самые системные (вражеские) штурмы. Здесь уже враг работает долго и стратегически. Мы видим, что около семнадцати было установлено сроков Путиным, захват как раз Покровска и Мирнограда и движение на Константиновку. Поэтому идут массированные атаки по разным секторам, особенно на Покровск и Мирноград", — рассказал Николай Маломуж.

Далее враг пытается перекрыть логистику к Покровску и Мирнограду, отметил Николай Маломуж.

"На Покровск заходит как с севера, так и с юга, уже и с запада. Пытаются у нас подорвать позиции, полностью перекрыть логистику как к Покровску, так и к Мирнограду. Для этого нужны огромные силы. Мы там сформировали мощные ударные группы. Это и первая, и седьмая штурмовая, десантно-штурмовая, как раз корпус и бригады. Это первый как раз десантно-штурмовой корпус Национальной гвардии. Чрезвычайно мощно работают", – говорит эксперт.

Также враг продолжает нести большие потери на направлении, по словам Николая Маломужа.

"Дополнительные силы – это спецназ и Силы специальных операций, а также спецслужбы Украины работают по флангам и тылам. Особенно удачные удары по логистике. Поэтому враг частично контролирует Мирноград. Если мы говорим об этом секторе, где-то до сорока-сорока пяти процентов идут реальные бои, сегодня тяжелые буквально. За эту ночь были сложные атаки, но мы их отбили, самое главное, уничтожили логистику, и враг теперь не имеет дополнительных резервов. И самые большие потери за сутки – это как раз на Покровско-Мирноградском направлении, около 400 человек убитых, раненых. Это очень важно", – отметил Маломуж.

