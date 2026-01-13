Яка головна ціль РФ на Покровському напрямку: чи наблизився ворог до захоплення Покровська та Мирнограду

Незважаючи на те, що битва за Покровськ продовжується, ворог не наблизився до повного захоплення міста і втрачає своїх вояків, намагаючись просунутися вперед. Яка головна мета РФ у цьому напрямі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ.

Північна частина Покровська, на північ від залізниці, зараз перебуває у "сірій" зоні

Військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі "Українського Радіо", що Покровськ та Мирноград на Донеччині частково окуповані. Головне завдання окупантів зараз – витіснити захисників із цих міст.

"Північна частина Покровська, на північ від залізниці, зараз перебуває в "сірій" зоні. Там є позиції наших військ, за них тривають бої. Частково ми також присутні в Мирнограді. І головне завдання російських окупантів зараз — витіснити нас звідти. Вони намагаються просуватися в бік Гришиного і ведуть бої за Гришиного і ведуть. ворогом, це означатиме, що він вкрай ускладнить логістику і для Покровська, і для Мирнограда", — каже експерт.

Попович додав, що Родинське та Гришине розташовані поруч, але там немає доріг, їх фактично поділяють лише поля та посадки. Він наголосив, що якщо окупантам вдасться просунутися, їх буде дуже важко стримувати.

За словами експерта, просування росіян на Покровському напрямку сповільнилося. Проте ситуація на цьому напрямі залишається нестабільною.

Крім того, Попович зазначив, що у Мирнограді логістика вкрай утруднена для українських бійців. Він розповів, що зараз логістика переважно ведеться за рахунок дронів, бо ворог намагається створити оперативне оточення.

На Покровськ ворог заходить як із півночі, так і з півдня, вже й із заходу

Генерал армії України, голова розвідувальної служби України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж заявив в ефірі "Суспільного", що противник продовжує активні штурми на Покровськ та Мирноград у Донецькій області.

"У Покровську близько п'ятдесяти шести було (ворожих штурмів) за останню добу. Це найсистемніші (ворожі) штурми. Тут уже ворог працює довго і стратегічно. Ми бачимо, що близько сімнадцяти було встановлено термінів Путіним, захоплення якраз Покровська і Мирнограда і рух на Костянтинівку. розповів Микола Маломуж.

Далі ворог намагається перекрити логістику до Покровська та Мирнограда, зазначив Микола Маломуж.

"На Покровськ заходить як з півночі, так і з півдня, вже й із заходу. Намагаються у нас підірвати позиції, повністю перекрити логістику як до Покровська, так і до Мирнограда. Для цього потрібні величезні сили. Ми там сформували потужні ударні групи. Це і перша, і сьома штурмова, і десантно-шармова, як десантно-шармова, як десантно-шармова, як десантно-ш. десантно-штурмовий корпус Національної гвардії. Надзвичайно потужно працюють", – каже експерт.

Також ворог продовжує зазнавати великих втрат на напрямі, за словами Миколи Маломужа.

"Додаткові сили це спецнази і Сили спеціальних операцій, а також спецслужби України працюють по флангах і тилах. Особливо удари вдалі по логістиці. Тому ворог частково контролює Мирноград. Якщо ми говоримо про цей сектор, десь до сорока-сорока п'яти відсотків йдуть реальні бої, сьогодні тяжкі буквально. За цю ніч складні були атаки, але ми їх відбили, саме головне, знищили логістику, і ворог не має тепер додаткових резервів. І самі великі втрати за добу — це якраз на Покровсько-Мирноградському напрямку, біля 400 десь осіб, вибитих, поранених. Це надважливо", — зауважив експерт.

