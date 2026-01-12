Война в Украине длится дольше немецко-советской: почему Путин не сумел повторить «подвиг» дедов

В воскресенье, 11 января, война против Украины, которую Кремль называет "специальная военная операция", сравнялась по продолжительности с "Великой Отечественной войной". Соответственно сегодня можно утверждать, что российско-украинская война длится уже дольше, чем немецко-советская война. Если сравнить со Второй мировой, во что превратилась война, которую Кремль угрожал закончить "за три дня"? Почему Москве не удалось, как любят рассказывать пропагандисты, повторить подвиг дедов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне недооценили желание украинцев сопротивляться

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак говорит, что планы Москвы отметила фиаско, в первую очередь, из-за подвига наших ребят, которые фактически на своих плечах вытащили и продолжили эту.

"Но, мне кажется, самое главное – это недооценка Российской Федерации желания украинцев сопротивляться. Такое впечатление у меня складывается. Скорее всего, в Кремле сложилось ложное представление о том, что украинцы быстро сдадутся и побегут. Стоит вспомнить заявления Лукашенко о том, что три дня и никто воевать не будет. Тогда он намекал, что никто не будет долго воевать и война скоро закончится. И расчет был на то, что власти скоро будут эвакуировать американскими партнерами на запад. И к тому же Виктор Медведчук и многие другие находившиеся в Украине пророссийские деятели создавали для Кремля картинку, что все под контролем все разбежатся, мол власть можно будет взять в свои руки довольно быстро. Достоверно знаю, что в период первых дней великой войны было несколько ходоков в Офис президента, почему почему-то считали, что все уже решено и что можно захватывать власть. Их гнали тогда грязными тряпками из ОП и они были действительно удивлены. И вот это сразу начало ломать план Кремля", – отметил Иван Ступак.

Он добавляет, сказалась нестандартная работа украинских военных. К тому же, ПВО не была уничтожена, как и авиация. То есть все то на что рассчитывал Кремль и лично Путин не сбылось и война превратилась из блицкрига в затяжное почти четырехлетнее противостояние.

Поколения украинцев не готовы будут помириться с Россией

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что сегодня российско-украинская война длится уже дольше, чем немецко-советская война 1941-45 годов и вместо Берлина не продвинулась даже до всех границ Донбасса своеобразно иллюстрирует, что без украинцев российская империя точно не империя.

"Это сам по себе неоднозначный факт, поскольку показывает, что влияние украинцев на все победы империи было значительно. Самое большое преступление Путина перед своими же фанами русского мира в том, что он сделал все, чтобы поколения украинцев даже не думали не то, что присоединиться, а даже помирись с Россией, которая без Украины не станет государством мирового масштаба", – констатировал эксперт.

