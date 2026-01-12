Война в Украине длится дольше немецко-советской: почему Путин не сумел повторить «подвиг» дедов

Рубрики
Кравцев Сергей
В воскресенье, 11 января, война против Украины, которую Кремль называет "специальная военная операция", сравнялась по продолжительности с "Великой Отечественной войной". Соответственно сегодня можно утверждать, что российско-украинская война длится уже дольше, чем немецко-советская война. Если сравнить со Второй мировой, во что превратилась война, которую Кремль угрожал закончить "за три дня"? Почему Москве не удалось, как любят рассказывать пропагандисты, повторить подвиг дедов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак говорит, что планы Москвы отметила фиаско, в первую очередь, из-за подвига наших ребят, которые фактически на своих плечах вытащили и продолжили эту.
Он добавляет, сказалась нестандартная работа украинских военных. К тому же, ПВО не была уничтожена, как и авиация. То есть все то на что рассчитывал Кремль и лично Путин не сбылось и война превратилась из блицкрига в затяжное почти четырехлетнее противостояние.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что сегодня российско-украинская война длится уже дольше, чем немецко-советская война 1941-45 годов и вместо Берлина не продвинулась даже до всех границ Донбасса своеобразно иллюстрирует, что без украинцев российская империя точно не империя.
