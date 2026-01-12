Війна в Україні триває довше, ніж німецько-радянська: чому Путін не зумів повторити «подвиг» дідів

У неділю, 11 січня, війна проти України, яку Кремль називає "спеціальна військова операція", зрівнялася за тривалістю з "Великою Вітчизняною війною". Відповідно, сьогодні можна стверджувати, що російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна. Якщо ж порівняти з Другою світовою, у що перетворилася війна, яку Кремль погрожував закінчити "за три дні"? Чому Москві не вдалося, як люблять розповідати пропагандисти, повторити "подвиг" дідів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Росіяни недооцінили бажання українців чинити супротив

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак говорить, що плани Москви зазначила фіаско, в першу чергу, через подвиг наших хлопців та дівчат, які фактично на своїх плечах витягнули цю війну і продовжують її витягувати і далі.

"Але, як на мене, найголовніше – це недооцінка Російської Федерації бажання українців чинити супротив. Таке враження в мене складається. Швидше за все у Кремлі склалося хибне уявлення про те, що українці швидко здадуться і побіжать. Варто згадати заяви Лукашенка про те, що "три дня и никто воевать не будет". Тоді ще він натякав, що ніхто не буде довго воювати і війна швидко закінчиться. І розрахунок був на те, що влада швидко буде евакуйована американськими партнерами на захід. І до того ж Віктор Медведчук і багато інших проросійських діячів, які знаходилися в Україні, створювали для Кремля картинку, що все під контролем всі розбіжаться, мовляв владу можна буде взяти у свої руки досить швидко. Достеменно знаю, що в період перших днів великої війни було декілька ходаків до Офісу президента, які чомусь вважали, що все вже вирішено і що можна захоплювати владу. Їх гнали тоді брудними ганчірками з ОП і вони були дійсно здивовані. І ось це відразу почало ламати план Кремля", – зазначив Іван Ступак.

Він додає, далася взнаки нестандартна робота українських військових. До того ж ППО не була знищена, як і авіація. Тобто все те на що розраховував Кремль і особисто Путін не справдилося і війна перетворилася з бліцкригу в затяжне майже чотирьохрічне протистояння.

Покоління українців не готові будуть помирися з Росією

Політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій зазначив, те, що від сьогодні російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна 1941-45 років і замість Берліну не просунулася навіть до всіх кордонів Донбасу своєрідно ілюструє, що без українців російська імперія точно не імперія.

"Це сам по собі неоднозначний факт оскільки показує, що вплив українців на всі перемоги імперії був значний. Найбільший злочин Путіна перед своїми ж фанами "русского мира" у тому, що він зробив все, аби покоління українців навіть не думали не те, що долучитися, а навіть помирися з Росією, яка без України не стане державою світового масштабу", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вдасться домовитися про мир для України до кінця зими: екс-глава МЗС дав пряму відповідь.



