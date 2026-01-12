Війна в Україні триває довше, ніж німецько-радянська: чому Путін не зумів повторити «подвиг» дідів

Рубрики
У неділю, 11 січня, війна проти України, яку Кремль називає "спеціальна військова операція", зрівнялася за тривалістю з "Великою Вітчизняною війною". Відповідно, сьогодні можна стверджувати, що російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна. Якщо ж порівняти з Другою світовою, у що перетворилася війна, яку Кремль погрожував закінчити "за три дні"? Чому Москві не вдалося, як люблять розповідати пропагандисти, повторити "подвиг" дідів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак говорить, що плани Москви зазначила фіаско, в першу чергу, через подвиг наших хлопців та дівчат, які фактично на своїх плечах витягнули цю війну і продовжують її витягувати і далі.
Він додає, далася взнаки нестандартна робота українських військових. До того ж ППО не була знищена, як і авіація. Тобто все те на що розраховував Кремль і особисто Путін не справдилося і війна перетворилася з бліцкригу в затяжне майже чотирьохрічне протистояння.
Політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій зазначив, те, що від сьогодні російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна 1941-45 років і замість Берліну не просунулася навіть до всіх кордонів Донбасу своєрідно ілюструє, що без українців російська імперія точно не імперія.
