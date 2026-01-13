ЗСУ ефектно зірвали плани РФ щодо просування у Покровську

У районі Покровська на Донеччині українські захисники зірвали підготовку російських окупантів до штурмових дій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про мікрорайон Шахтарський, де розвідка зафіксувала ротацію супротивника та концентрацію сил для наступу.

Після отримання підтверджених даних щодо ворожих позицій Січеславські десантники застосували реактивну артилерію "Град". Залп із десяти снарядів накрив район скупчення сил противника.

Внаслідок удару було знищено легку техніку, а також вражено живу силу окупантів — за наявною інформацією, противник втратив щонайменше шість військових. Через втрату ресурсів ворог був змушений припинити активні дії на цій ділянці.

У військових наголошують, що це лише один із епізодів щоденної бойової роботи українських підрозділів на Покровському напрямку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі "Українського Радіо", що Покровськ та Мирноград на Донеччині частково окуповані. Головне завдання окупантів зараз – витіснити захисників із цих міст.

"Північна частина Покровська, на північ від залізниці, зараз перебуває в "сірій" зоні. Там є позиції наших військ, за них тривають бої. Частково ми також присутні в Мирнограді. І головне завдання російських окупантів зараз — витіснити нас звідти. Вони намагаються просуватися в бік Гришиного і ведуть бої за Гришиного і ведуть. ворогом, це означатиме, що він вкрай ускладнить логістику і для Покровська, і для Мирнограда", — каже експерт.



