Покровск и Мирноград РФ не по зубам: десантники сделали обнадеживающее заявление

Ожесточенные бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. Сможет ли Украина удержать этот участок и от каких факторов это зависит, рассказал в интервью BBC бригадный генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону Покровска и Мирнограда.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Так, он заявил, что Покровск и Мирноград имеют большое значение для того, что будет дальше происходить в войне и сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

"Если враг добьется успеха в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для дальнейшего выхода за населенный пункт на оперативное пространство. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его вглубь обороны", — подчеркивает военный.

Он добавил, что украинские защитники построили на этом направлении прочную оборону. И хотя противник превосходит в ресурсах и личном составе, но его ресурсы тоже заканчиваются.

По мнению Евгения Ласийчука, к весне противник будет истощен и немного замедлит темпы своего наступления. Но это, уточняет защитники, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота.

Евгений Ласийчук говорит, что у него есть информация, сколько сил противника ВСУ ликвидируют. Поэтому можно сделать осторожный прогноз, что еще немного и активность РФ заметно уменьшится.

Он добавил, что группировка россиян на этом направлении насчитывает до 150 тысяч.

"Непосредственно в Покровске – до 1000 военнослужащих. Мы располагаем именно такой цифрой. Но это, опять же, с агломерацией этого населенного пункта. То есть они находятся в посадках, активно перемещаются", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ эффектно сорвали планы РФ по продвижению в Покровске.



