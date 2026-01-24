Покровск и Мирноград РФ не по зубам: десантники сделали обнадеживающее заявление

Рубрики
Ожесточенные бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. Сможет ли Украина удержать этот участок и от каких факторов это зависит, рассказал в интервью BBC бригадный генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону Покровска и Мирнограда.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Так, он заявил, что Покровск и Мирноград имеют большое значение для того, что будет дальше происходить в войне и сдерживают противника от дальнейшего продвижения.
Он добавил, что украинские защитники построили на этом направлении прочную оборону. И хотя противник превосходит в ресурсах и личном составе, но его ресурсы тоже заканчиваются.
По мнению Евгения Ласийчука, к весне противник будет истощен и немного замедлит темпы своего наступления. Но это, уточняет защитники, если не будет привлечен еще какой-то резерв, например, морская пехота.
Евгений Ласийчук говорит, что у него есть информация, сколько сил противника ВСУ ликвидируют. Поэтому можно сделать осторожный прогноз, что еще немного и активность РФ заметно уменьшится.
Он добавил, что группировка россиян на этом направлении насчитывает до 150 тысяч.
