Кремль відреагував на пропозицію України про повітряне перемир’я: що заявив Пєсков

У Кремлі прокоментували інформацію про можливе "повітряне перемир’я", яке, за даними ЗМІ, обговорюють Україна та Сполучені Штати. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки не готова давати оцінку таким ініціативам і назвав подібні повідомлення "передчасними".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має підтвердження достовірності інформації, яка з’явилася у медіа щодо пропозиції України про можливе "повітряне перемир’я".

"Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні публікації — і не більше. Тому на цьому етапі передчасно їх коментувати", — заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков наголосив, що реакція Росії на будь-які майбутні мирні пропозиції залежатиме від того, чи відповідатимуть вони "інтересам Москви".

"Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові формули. Нам ще належить дізнатися про них детальніше. З часом, імовірно, якісь формули чи пропозиції будуть висунуті. Що буде далі — залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть нашим інтересам", — додав Пєсков.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на українське джерело повідомило, що українські та американські посадовці обговорювали можливість припинення повітряних ударів між Україною та Росією. За інформацією співрозмовника агентства, напрацьовані пропозиції щодо "повітряного перемир'я" планують передати російській стороні в межах нового раунду дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що Україна втратить західні території.

Також "Коментарі" писали, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни.