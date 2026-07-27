Кремль відреагував на пропозицію України про повітряне перемир’я: що заявив Пєсков

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Slava Kot
У Кремлі прокоментували інформацію про можливе "повітряне перемир’я", яке, за даними ЗМІ, обговорюють Україна та Сполучені Штати. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки не готова давати оцінку таким ініціативам і назвав подібні повідомлення "передчасними".
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має підтвердження достовірності інформації, яка з’явилася у медіа щодо пропозиції України про можливе "повітряне перемир’я".
Водночас Пєсков наголосив, що реакція Росії на будь-які майбутні мирні пропозиції залежатиме від того, чи відповідатимуть вони "інтересам Москви".
Напередодні агентство Reuters з посиланням на українське джерело повідомило, що українські та американські посадовці обговорювали можливість припинення повітряних ударів між Україною та Росією. За інформацією співрозмовника агентства, напрацьовані пропозиції щодо "повітряного перемир'я" планують передати російській стороні в межах нового раунду дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що Україна втратить західні території.
Також "Коментарі" писали, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни.