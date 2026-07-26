Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни: що відповіла Росія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ передав російському керівництву пропозиції щодо завершення війни "достойним миром". За його словами, російський диктатор Володимир Путін не погодився на ці ініціативи, тому Україна продовжує реалізацію стратегії далекобійних ударів по військових та економічних об'єктах РФ. Про це глава держави заявив після наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

Зеленський заявив, що Україна передала Путіну пропозиції миру

За словами Зеленського, український план "далекобійних санкцій" виконується відповідно до визначених пріоритетів. Наразі дальність ураження вже перевищує 3 тисячі кілометрів, а можливості українських безпілотників і надалі розширюються.

Президент наголосив, що цього року Україна виконала понад тисячу вогневих завдань. У результаті були уражені нафтові об'єкти, підприємства військово-промислового комплексу та ключові логістичні вузли Росії. Він також зазначив, що українські дрони вже здатні досягати цілей в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених районах РФ.

За словами Зеленського, нині більшість російської протиповітряної оборони змушена концентруватися навколо Москви, Санкт-Петербурга, Кримського мосту та державних резиденцій, що створює для Кремля нові виклики.

"Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії", — заявив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні: в ISW пояснили, до чого Кремль готує росіян.

Також "Коментарі" писали, що Україна та США обговорили перемир'я: які нові пропозиції передадуть Росії.