Украина передала Путину предложение для окончания войны: что ответила Россия

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал российскому руководству предложения по завершению войны "достойным миром". По его словам, российский диктатор Владимир Путин не согласился с этими инициативами, поэтому Украина продолжает реализацию стратегии дальнобойных ударов по военным и экономическим объектам РФ. Об этом глава государства заявил после совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.
Зеленский заявил, что Украина передала Путину предложения мира
По словам Зеленского, украинский план "дальнобойных санкций" выполняется в соответствии с определенными приоритетами. Сейчас дальность поражения уже превышает 3 тысячи километров, а возможности украинских беспилотников и дальше расширяются.
Президент подчеркнул, что в этом году Украина выполнила более тысячи огневых задач. В результате были поражены нефтяные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические узлы России. Он также отметил, что украинские дроны уже способны добиваться целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных районах РФ.
По словам Зеленского, в настоящее время большинство российской противовоздушной обороны вынуждены сконцентрироваться вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций, что создает для Кремля новые вызовы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян.
Также "Комментарии" писали, что Украина и США обсудили перемирие: какие новые предложения передадут России.