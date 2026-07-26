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Украина передала Путину предложение для окончания войны: что ответила Россия

Зеленский сообщил об отказе Путина от мирных предложений

26 июля 2026, 18:18
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал российскому руководству предложения по завершению войны "достойным миром". По его словам, российский диктатор Владимир Путин не согласился с этими инициативами, поэтому Украина продолжает реализацию стратегии дальнобойных ударов по военным и экономическим объектам РФ. Об этом глава государства заявил после совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.

Украина передала Путину предложение для окончания войны: что ответила Россия

Зеленский заявил, что Украина передала Путину предложения мира

По словам Зеленского, украинский план "дальнобойных санкций" выполняется в соответствии с определенными приоритетами. Сейчас дальность поражения уже превышает 3 тысячи километров, а возможности украинских беспилотников и дальше расширяются.

Президент подчеркнул, что в этом году Украина выполнила более тысячи огневых задач. В результате были поражены нефтяные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические узлы России. Он также отметил, что украинские дроны уже способны добиваться целей в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных районах РФ.

По словам Зеленского, в настоящее время большинство российской противовоздушной обороны вынуждены сконцентрироваться вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций, что создает для Кремля новые вызовы.

"Мы дали все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром. Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии", — заявил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян.

Также "Комментарии" писали, что Украина и США обсудили перемирие: какие новые предложения передадут России.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20169
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