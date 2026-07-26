Україна та США обговорили перемир'я: які нові пропозиції передадуть Росії

Україна та США працюють над новими ініціативами, які можуть стати основою для відновлення переговорів з Росією. Однією з ключових тем консультацій стало можливе припинення ударів з повітря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Києві.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За інформацією співрозмовника агентства, українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо повітряного перемир'я. Передбачається, що напрацьовані ініціативи можуть бути передані російській стороні в межах нового пакета мирних пропозицій, спрямованих на пошук шляхів завершення війни.

Джерело нагадало, що Україна вже неодноразово пропонувала Москві різні формати припинення вогню, однак Кремль їх відхиляв. Водночас окремі українські чиновники вважають, що постійний тиск на російську економіку та військову інфраструктуру за допомогою безпілотників і ракетних ударів може змусити російське керівництво переглянути свою позицію.

Питання мирного врегулювання також стало однією з головних тем переговорів президента України Володимира Зеленського зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які відбулися 22 липня. За словами президента, сторони обговорили перспективи відновлення діалогу з Росією, а вже найближчими днями українська та американська делегації можуть провести окрему зустріч у США.

Крім того, представник Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися у Вашингтоні 28 липня. Водночас українське джерело зазначило, що Київ очікує офіційного підтвердження графіка американського президента, після чого буде ухвалено остаточне рішення щодо візиту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий зробив тривожний прогноз на закінчення війни.

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