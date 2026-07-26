Украина и США обсудили перемирие: какие новые предложения передадут России

Украина и США работают над новыми инициативами, которые могут стать основой для возобновления переговоров с Россией. Одной из ключевых тем консультаций стало возможное прекращение ударов с воздуха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации собеседника агентства, украинские и американские чиновники обсудили предложение о воздушном перемирии. Предполагается, что наработанные инициативы могут быть переданы российской стороне в рамках нового пакета мирных предложений, направленных на поиск путей завершения войны.

Источник напомнил, что Украина уже неоднократно предлагала Москве разные форматы прекращения огня, однако Кремль их отвергал. В то же время, отдельные украинские чиновники считают, что постоянное давление на российскую экономику и военную инфраструктуру с помощью беспилотников и ракетных ударов может заставить российское руководство пересмотреть свою позицию.

Вопрос мирного урегулирования также стал одной из главных тем состоявшихся 22 июля переговоров президента Украины Владимира Зеленского со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, стороны обсудили перспективы возобновления диалога с Россией, а в ближайшие дни украинская и американская делегации могут провести отдельную встречу в США.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский намерены встретиться в Вашингтоне 28 июля. В то же время, украинский источник отметил, что Киев ожидает официального подтверждения графика американского президента, после чего будет принято окончательное решение о визите.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный сделал тревожный прогноз на окончание войны.

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