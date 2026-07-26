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"Поспішаю всіх розчарувати": військовий зробив тривожний прогноз щодо закінчення війни

Офіцер ЗСУ "Алекс" заявив, що реалії на фронті не дають підстав очікувати миру до кінця 2026 року.

26 липня 2026, 14:45
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Slava Kot

Старший лейтенант Сил оборони України на позивний "Алекс" закликав українців не покладати надмірних сподівань на швидке закінчення війни. На його думку, нинішня ситуація на фронті не свідчить про готовність Росії припиняти бойові дії, а тому миру чи тривалого перемир'я до кінця 2026 року очікувати не варто.

"Поспішаю всіх розчарувати": військовий зробив тривожний прогноз щодо закінчення війни

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Військовий попередив про надмірні очікування щодо закінчення війни цього року. За його словами, такі висновки ґрунтуються не на "інсайдах", а на аналізі ситуації на полі бою.

"Якщо всі думають, що мир або перемирʼя не за горами, то поспішаю всіх вас розчарувати — миру в цьому році точно не буде… це закономірні висновки з положення сторін та загалом стану справ на фронті", — стверджує військовий.

"Алекс" пояснює, що російські війська продовжують активні наступальні дії, насамперед на Донеччині, і не демонструють ознак підготовки до припинення війни. Хоча окупаційна армія також стикається з дефіцитом особового складу, це поки що не стало для неї критичною проблемою.

Військовий вважає, що російське керівництво вже шукає нові джерела поповнення армії. Серед можливих варіантів він називає розширення мобілізації та залучення військових із Північної Кореї.

"Загалом не пахне поки миром, у противника не спостерігається настільки болючих кризових процесів та явищ, щоб в найближчому майбутньому зупиняти війну; навпаки — вони намагаються нарощувати свій наступальний потенціал", — попереджає "Алекс".

Окремо офіцер закликав не піддаватися надмірному оптимізму через успішні далекобійні удари по російських цілях. Він підкреслив, що вирішальне значення у війні й надалі мають підрозділи, які утримують лінію бойового зіткнення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про готовність зупинити війну "вже сьогодні": яка головна умова Путіна.

Також "Коментарі" писали, що з'явилась реакція України на пропозицію зупинити війну.



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Джерело: https://t.me/officer_33/6951
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