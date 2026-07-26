"Тороплю всех разочаровать": военный сделал тревожный прогноз об окончании войны

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Slava Kot
Старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс" призвал украинцев не возлагать чрезмерные надежды на скорое окончание войны. По его мнению, нынешняя ситуация на фронте не свидетельствует о готовности России прекращать боевые действия, поэтому мира или длительного перемирия до конца 2026 года ожидать не стоит.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Военный предупредил о чрезмерных ожиданиях об окончании войны в этом году. По его словам, такие выводы основываются не на "инсайдах", а на анализе ситуации на поле боя.
"Алекс" объясняет, что российские войска продолжают активные наступательные действия, прежде всего в Донецкой области, и не демонстрируют признаков подготовки к прекращению войны. Хотя оккупационная армия сталкивается с дефицитом личного состава, это пока не стало для нее критической проблемой.
Военный считает, что российское руководство уже ищет новые источники пополнения армии. Среди возможных вариантов он называет расширение мобилизации и вовлечения военных из Северной Кореи.
Отдельно офицер призвал не поддаваться чрезмерному оптимизму из-за успешных дальнобойных ударов по российским целям. Он подчеркнул, что решающее значение в войне и далее имеют подразделения, удерживающие линию боевого столкновения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня": какое главное условие Путина.
Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Украины на предложение остановить войну.