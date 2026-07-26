"Тороплю всех разочаровать": военный сделал тревожный прогноз об окончании войны

Старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс" призвал украинцев не возлагать чрезмерные надежды на скорое окончание войны. По его мнению, нынешняя ситуация на фронте не свидетельствует о готовности России прекращать боевые действия, поэтому мира или длительного перемирия до конца 2026 года ожидать не стоит.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Военный предупредил о чрезмерных ожиданиях об окончании войны в этом году. По его словам, такие выводы основываются не на "инсайдах", а на анализе ситуации на поле боя.

"Если все думают, что мир или перемирие не за горами, то спешу всех вас разочаровать – мира в этом году точно не будет… это закономерные выводы из положения сторон и в целом положения дел на фронте", — утверждает военный.

"Алекс" объясняет, что российские войска продолжают активные наступательные действия, прежде всего в Донецкой области, и не демонстрируют признаков подготовки к прекращению войны. Хотя оккупационная армия сталкивается с дефицитом личного состава, это пока не стало для нее критической проблемой.

Военный считает, что российское руководство уже ищет новые источники пополнения армии. Среди возможных вариантов он называет расширение мобилизации и вовлечения военных из Северной Кореи.

"В общем, не пахнет пока миром, у противника не наблюдается столь болезненных кризисных процессов и явлений, чтобы в ближайшем будущем останавливать войну; наоборот — они пытаются наращивать свой наступательный потенциал", — предупреждает "Алекс".

Отдельно офицер призвал не поддаваться чрезмерному оптимизму из-за успешных дальнобойных ударов по российским целям. Он подчеркнул, что решающее значение в войне и далее имеют подразделения, удерживающие линию боевого столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня": какое главное условие Путина.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Украины на предложение остановить войну.