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Кремль отреагировал на предложение Украины о воздушном перемирии: что заявил Песков

В Кремле отреагировали на информацию о предложении Украины и США о прекращении воздушных ударов

27 июля 2026, 08:45
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Slava Kot

В Кремле прокомментировали информацию о возможном "воздушном перемирии", которое, по данным СМИ, обсуждают Украина и Соединенные Штаты. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не готова давать оценку таким инициативам и назвал подобные сообщения "преждевременными".

Кремль отреагировал на предложение Украины о воздушном перемирии: что заявил Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подтверждения достоверности информации, которая появилась в медиа относительно предложения Украины о возможном "воздушном перемирии".

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они происходят. Это газетные публикации – и не больше. Поэтому на этом этапе преждевременно их комментировать", — заявил спикер Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что реакция России на любые будущие мирные предложения будет зависеть от того, будут ли они отвечать "интересам Москвы".

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам еще предстоит узнать о них подробнее. Со временем, вероятно, какие-то формулы или предложения будут выдвинуты. Что будет дальше – будет зависеть от того, насколько они будут отвечать нашим интересам", – добавил Песков.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что украинские и американские чиновники обсуждали возможность прекращения воздушных ударов между Украиной и Россией. По информации собеседника агентства, наработанные предложения по "воздушному перемирию" планируют передать российской стороне в рамках нового раунда дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил, что Украина потеряет западные территории.

Также "Комментарии" писали, что Украина передала Путину предложение для окончания войны.



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