Путін заявив, що Україна втратить західні території: нові скандальні заяви Кремля

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з особовим складом Військово-морського флоту РФ зробив чергову серію заяв щодо війни проти України. Серед іншого очільник Кремля висловив переконання, що в майбутньому Україна нібито втратить частину своїх західних територій.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що не сумнівається у перемозі Росії у війні проти України. За його словами, "рано чи пізно" Україна нібито втратить землі, які, на думку очільника Кремля, перейдуть Польщі, Угорщині та Румунії.

"Впевнений, що рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що Польщі належало, Угорщині належало, Румунії належало. Рано чи пізно — не завтра, можливо, не післязавтра. Рік-два, десять чи п'ятнадцять років. Але все історично стане на свої місця", — сказав Путін.

Також диктатор повторив поширювану Кремлем пропаганду, що західні області України нібито були "подаровані" Києву Йосипом Сталіним.

Крім того, Путін стверджував, що Росія раніше була "єдиним гарантом територіальної цілісності України". За його словами, Київ оголосив Москву ворогом, а росіян не титульною нацією.

"Що взагалі нісенітниця, марення собача. Здрастуйте, приїхали, а що це тоді?", — додав Путін.

Зауважимо, що подібні заяви Путіна неодноразово звучали раніше й є частиною пропагандистської риторики Кремля, яка використовується для виправдання російської агресії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України та звинувавтив у російський агресії Київ.

Також "Коментарі" писали про реакцію України на пропозицію зупинити війну: що відповіли Путіну.