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Путин заявил, что Украина потеряет западные территории: новые скандальные заявления Кремля

Владимир Путин заявил, что Украина якобы потеряет свои западные области в пользу соседних государств

26 июля 2026, 19:15
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с личным составом Военно-морского флота РФ сделал очередную серию заявлений по поводу войны против Украины. Среди прочего глава Кремля убежден, что в будущем Украина якобы потеряет часть своих западных территорий.

Путин заявил, что Украина потеряет западные территории: новые скандальные заявления Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России в войне против Украины. По его словам, "рано или поздно" Украина якобы потеряет земли, которые, по мнению главы Кремля, перейдут к Польше, Венгрии и Румынии.

"Уверен, что рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно – не завтра, возможно, не послезавтра. Год-два, десять или пятнадцать лет. Но все исторически станет на свои места", – сказал Путин.

Также диктатор повторил распространяемую Кремлем пропаганду, что западные области Украины якобы были "подарены" Киеву Иосифом Сталиным.

Кроме того, Путин утверждал, что Россия раньше была "единственным гарантом территориальной целостности Украины". По его словам, Киев объявил Москву врагом, а россиян – не титульной нацией.

"Что вообще чушь, бред собачья. Здравствуйте, приехали, а что это тогда?", — добавил Путин.

Отметим, что подобные заявления Путина неоднократно звучали раньше и являются частью пропагандистской риторики Кремля, используемой для оправдания российской агрессии против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины и обвинил в российской агрессии Киев.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на предложение остановить войну: что ответили Путину.



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