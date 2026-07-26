Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні під час зустрічі з військовими РФ

Російський диктатор Володимир Путін знову повторив ключові тези кремлівської пропаганди щодо повномасштабної війни проти України. Під час зустрічі з особовим складом Військово-морського флоту РФ очільник Кремля заявив, що Росія нібито "не розпочинала війну", а лише відповідає на дії української влади.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін звинуватив Україну та Захід у тому, що Росія почала війну. Російський диктатор заявив, що українська влада нібито ґрунтується на "крайньому націоналізмі та неонацизмі". Саме цим очільник Кремля намагався пояснити російське вторгнення та подальші бойові дії.

"Немає жодної агресії з боку Росії. РФ не розпочинала війну, а відповідає на бойові дії, розв'язані Києвом за підтримки Заходу. Сьогодні Київ привселюдно відроджує нацистську ідеологію. Немає нічого дивного в агресії Києва проти мирних людей з урахуванням його прихильності до неонацизму", — заявив Путін.

Крім того, Путін наголосив на необхідності, щоб російське суспільство підтримувало учасників війни проти України та усвідомлювало важливість їхньої місії.

"Потрібно просочити свідомість російського народу важливістю справи, якій служать бійці СВО, а служать вони Батьківщині. СВО, безумовно, рано чи пізно закінчиться. Ворог буде розбитий, і перемога буде за Росією", — додав Путін.

Нагадаємо, саме Володимир Путін 24 лютого 2022 року оголосив про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міжнародна спільнота, включно з Генеральною Асамблеєю ООН, неодноразово визнавала дії Росії актом агресії та вимагала припинення війни й виведення російських військ з території України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні: в ISW пояснили, до чого Кремль готує росія.

Також "Коментарі" писали, що Україна передала Путіну пропозицію для закінчення війни: що відповіла Росія.