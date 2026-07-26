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Путин сделал новое циничное заявление о войне в Украине во время встречи с военными РФ

Владимир Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины и повторил тезисы о "неонацизме".

26 июля 2026, 18:50
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин снова повторил ключевые тезисы кремлевской пропаганды о полномасштабной войне против Украины. Во время встречи с личным составом Военно-морского флота РФ глава Кремля заявил, что Россия якобы "не начинала войну", а лишь отвечает на действия украинской власти.

Путин сделал новое циничное заявление о войне в Украине во время встречи с военными РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин обвинил Украину и Запад в том, что Россия начала войну. Российский диктатор заявил, что украинская власть якобы основывается на "крайнем национализме и неонацизме". Именно этим глава Кремля пытался объяснить российское вторжение и последующие боевые действия.

"Нет никакой агрессии со стороны России. РФ не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию. Нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму", — заявил Путин.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость, чтобы российское общество поддерживало участников войны против Украины и осознавало важность их миссии.

"Нужно проследить сознание русского народа важностью дела, которому служат бойцы СВО, а служат они Родине. СВО, безусловно, рано или поздно закончится. Враг будет разбит, и победа будет за Россией", — добавил Путин.

Напомним, именно Владимир Путин 24 февраля 2022 объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Международное сообщество, включая Генеральную Ассамблею ООН, неоднократно признавало действия России актом агрессии и требовало прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит Россия.

Также "Комментарии" писали, что Украина передала Путину предложение для окончания войны: что ответила Россия.



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