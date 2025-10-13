Контрнаступ ЗСУ набирає обертів: ЗСУ відкинули окупантів біля чотирьох населених пунктів

Українські захисники провели успішні контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів. Водночас, окупанти продовжують тиск і продовжують просування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє аналітичний моніторинговий канал "DeepState".

Контрнаступ ЗСУ. Фото: DeepState

Згідно з оновленими даними від аналітиків DeepState, українським захисникам вдалося відтіснити російських окупантів у районах населених пунктів Нове Шахове, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка на Покровському напрямку.

У той же час DeepState контактує, що ситуація на цих ділянках залишається вкрай складною. Російські війська, незважаючи на втрати, продовжують штурмові дії і змогли просунутися безпосередньо в Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

