Контрнаступление ВСУ набирает обороты: ВСУ отбросили оккупантов возле четырех населенных пунктов
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление ВСУ набирает обороты: ВСУ отбросили оккупантов возле четырех населенных пунктов

DeepState фиксирует успех ВСУ в Донецкой области, но россиян это не останавливает

13 октября 2025, 06:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов. В то же время оккупанты продолжают давление и продолжают продвижение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический мониторинговый канал "DeepState".

Контрнаступление ВСУ набирает обороты: ВСУ отбросили оккупантов возле четырех населенных пунктов

Контрнаступление ВСУ. Фото: DeepState

Согласно обновленным данным от аналитиков DeepState, украинским защитникам удалось оттеснить российских оккупантов в районах населенных пунктов Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр и Новопавловка на Покровском направлении.

В то же время, DeepState контактирует, что ситуация на этих участках остается крайне сложной. Российские войска, несмотря на потери, продолжают штурмовые действия и смогли продвинуться непосредственно в Кучеровом Яру и вблизи Шахово.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в мониторинговом аналитическом канале "DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские подразделения перешли в контрнаступление, но оно касается только тех участков, где россияне летом сумели прорваться. Небольшие штурмовые группы противника продвигались вглубь территории возле Доброполья – на отдельных направлениях они захватили цепь сел и создали выступы, угрожавшие устойчивости передового рубежа. Об этом пишет The Guardian.

Ранее "Комментарии" писали – позади уже половина осени, а россияне все еще так и не приблизились к тому, чтобы оккупировать Покровск, хотя Путин ставил задачу взять город еще в начале лета. Почему россиянам так и не удается захватить Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22609
