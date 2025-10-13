Контрнаступление ВСУ набирает обороты: ВСУ отбросили оккупантов возле четырех населенных пунктов

Украинские защитники провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов. В то же время оккупанты продолжают давление и продолжают продвижение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает аналитический мониторинговый канал "DeepState".

Контрнаступление ВСУ. Фото: DeepState

Согласно обновленным данным от аналитиков DeepState, украинским защитникам удалось оттеснить российских оккупантов в районах населенных пунктов Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр и Новопавловка на Покровском направлении.

В то же время, DeepState контактирует, что ситуация на этих участках остается крайне сложной. Российские войска, несмотря на потери, продолжают штурмовые действия и смогли продвинуться непосредственно в Кучеровом Яру и вблизи Шахово.

