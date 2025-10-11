logo

BTC/USD

112199

ETH/USD

3836.04

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление: что говорят на Западе
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление: что говорят на Западе

The Guardian пишет о том, что ВСУ пытаются вернуть инициативу на фронте

11 октября 2025, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские подразделения перешли в контрнаступление, но оно касается только тех участков, где россияне летом сумели прорваться. Небольшие штурмовые группы противника продвигались вглубь территории возле Доброполья – на отдельных направлениях они захватили цепь сел и создали выступы, угрожавшие устойчивости передового рубежа. Об этом пишет The Guardian.

Действительно ли ВСУ пошли в контрнаступление: что говорят на Западе

ВСУ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, чтобы прервать этот импульс, командование ВСУ отправило взводы и танковые подразделения отбивать села – в частности Грузское и Веселое. Если операция в Грузском прошла успешно и довольно быстро, то бой в Веселом оказался более ожесточенным: после уличных боев, зачисток домов и дроновых ударов подразделение военного с позывным "Тарантино" уничтожило там около десяти врагов, не потеряв личного состава.

"После этого мы зашли внутрь и начали зачищать территорию. Каждый дом, куст и подвал", — рассказал командир взвода из "Тарантино".

По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала операций украинские силы освободили около 330 кв. км, из которых более 170 кв. км уже надежно защищены от вражеских контратак. По оценкам командира, Россия потеряла около 3 520 человек, почти 1 988 погибших; некоторые вражеские подразделения оказались в окружении, операции против них продолжаются.

В Генштабе отмечают, что тактика захватчиков изменилась: вместо больших колонн бронетехники они все чаще используют малые штурмовые группы по 4-6 человек, которые быстро маневрируют и пытаются продвигаться вглубь. Украинские военные отвечают комбинацией пехоты, бронетехники, дронов и артиллерии — чтобы "максимизировать их потери", как говорит старший сержант Виталий Пясецкий. Он также отметил, что из-за ударов и нехватки горючего у россиян сократилось использование бронетехники.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сырский предупредил о новых испытаниях: к чему готовиться украинцам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости