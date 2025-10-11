Чи справді ЗСУ пішли у контрнаступ: що говорять на Заході

Українські підрозділи перейшли у контрнаступ, але він стосується лише тих ділянок, де росіяни влітку зуміли прорватися. Невеликі штурмові групи противника просувалися вглиб території біля Добропілля – на окремих напрямках вони захопили ланцюг сіл та створили виступи, що загрожували стійкості передового рубежу. Про це пише The Guardian.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, щоб перервати цей імпульс, командування ЗСУ відправило взводи та танкові підрозділи відбивати села – зокрема Грузьке та Веселе. Якщо операція у Грузькому пройшла успішно і досить швидко, то бій у Веселому виявився більш жорстоким: після вуличних боїв, зачисток будинків та дронових ударів підрозділ військового з позивним "Тарантіно" знищив там близько десяти ворогів, не втративши особового складу.

"Після цього ми зайшли всередину та почали зачищати територію. Кожен будинок, кущ та підвал", — розповів командир взводу з "Тарантіно".

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від початку операцій українські сили звільнили близько 330 кв. км, у тому числі понад 170 кв. км. вже надійно захищені від ворожих контратак. За оцінками командира, Росія втратила близько 3520 осіб, майже 1988 загиблих; деякі ворожі підрозділи опинилися в оточенні, операції проти них продовжуються.

У Генштабі зазначають, що тактика загарбників змінилася: замість великих колон бронетехніки вони все частіше використовують малі штурмові групи по 4-6 осіб, які швидко маневрують та намагаються просуватися вглиб. Українські військові відповідають комбінацією піхоти, бронетехніки, дронів та артилерії – щоб "максимізувати їхні втрати", як каже старший сержант Віталій Пясецький. Він також зазначив, що через удари та нестачу пального у росіян скоротилося використання бронетехніки.

