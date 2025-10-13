Где РФ увязла в мясорубке: куда Путин гонит на верную смерть тысячи россиян

Рубрики
Позади уже половина осени, а россияне все еще так и не приблизились к тому, чтобы оккупировать Покровск, хотя Путин ставил задачу взять город еще в начале лета. Почему россиянам так и не удается захватить Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Москва рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в "позорную мясорубку", которой пока не видно конца.
Эксперт отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальность, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно быстро принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.
По словам Александра Коваленко, единственным видимым "успехом" для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с "сюрпризом". Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось прорваться достаточно глубоко (на 15-16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в "мешок", который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.
При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил, привели только к резкому росту потерь.
Аналитик отмечает, что наступление на Покровск не только не принесло России значимого успеха, но и привело к серьезному истощению всей российской группировки. Для спасения Покровского направления РФ пришлось ослабить свой напор на границе Сумской и Курской областей, а также в районе Торецка.
Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что бои к северу от Покровска остаются ожесточенными и динамичными. Украинские защитники смогли изолировать крупные группы российских войск. Основная задача россиян – захватить Покровск – по-прежнему остается невыполненной, и шансов на ее реализацию у врага крайне мало.
По его информации, данная ситуация на Добропольском направлении возникла вследствие того, что, пытаясь охватить Покровск с севера, российская 51-я армия, которая была основным ядром, кроме 8-й армии, ее действия носили вспомогательный характер, решила, что может наступать на двух направлениях. То есть выполнять основную задачу по охвату Покровска, а также продвинуться восточнее Доброполья, вклинившись в тылы украинских соединений, которые держат оборону в районах Константиновки, Дружковки.
С самого начала операция российских оккупантов в районе Доброполья, считает Лакийчук, была провальной.
