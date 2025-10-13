Где РФ увязла в мясорубке: куда Путин гонит на верную смерть тысячи россиян

Позади уже половина осени, а россияне все еще так и не приблизились к тому, чтобы оккупировать Покровск, хотя Путин ставил задачу взять город еще в начале лета. Почему россиянам так и не удается захватить Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Единственным видимым "успехом" для РФ стал так называемый Добропольский прорыв

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Москва рассчитывала быстро взять Покровск под свой контроль еще год назад, но операция по захвату города превратилась в "позорную мясорубку", которой пока не видно конца.

Эксперт отметил, что в 2025 году задача по захвату Покровска не только не утратила актуальность, но стала даже важнее: нужно было показать Дональду Трампу, что армия РФ быстро идет вперед, поэтому, мол, нужно быстро принимать требования Кремля, пока не поздно. Однако вот уже более года 100-тысячная группировка РФ топчется на подступах к городу.

По словам Александра Коваленко, единственным видимым "успехом" для РФ на этом направлении стал так называемый Добропольский прорыв. Но и он оказался с "сюрпризом". Как отмечает Коваленко, хоть россиянам и удалось прорваться достаточно глубоко (на 15-16 км), результатом стало не обрушение украинской обороны, а попадание российских войск в "мешок", который простреливается со всех сторон и не имеет стабильной логистики.

При этом попытки российского командования развить успех в районе Добропольского прорыва введением туда дополнительных сил, привели только к резкому росту потерь.

Аналитик отмечает, что наступление на Покровск не только не принесло России значимого успеха, но и привело к серьезному истощению всей российской группировки. Для спасения Покровского направления РФ пришлось ослабить свой напор на границе Сумской и Курской областей, а также в районе Торецка.

Россияне застряли

Руководитель военных программ Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что бои к северу от Покровска остаются ожесточенными и динамичными. Украинские защитники смогли изолировать крупные группы российских войск. Основная задача россиян – захватить Покровск – по-прежнему остается невыполненной, и шансов на ее реализацию у врага крайне мало.

По его информации, данная ситуация на Добропольском направлении возникла вследствие того, что, пытаясь охватить Покровск с севера, российская 51-я армия, которая была основным ядром, кроме 8-й армии, ее действия носили вспомогательный характер, решила, что может наступать на двух направлениях. То есть выполнять основную задачу по охвату Покровска, а также продвинуться восточнее Доброполья, вклинившись в тылы украинских соединений, которые держат оборону в районах Константиновки, Дружковки.

“Попытка была весьма удачная, потому что как раз на этом направлении у нас тогда было недостаточно сил и средств, оборона была довольно жидкая, узлы сопротивления находились на достаточно большом расстоянии друг от друга, потому что все силы концентрировались на недопущении охвата Покровска. Поэтому проникнуть им удалось, а дальше – вопрос сложный”, — отметил эксперт.

С самого начала операция российских оккупантов в районе Доброполья, считает Лакийчук, была провальной.

“А после того, как Силы обороны Украины задействовали там дополнительные оперативные резервы, ситуация стала для россиян совсем патовая. Однако говорить о том, что они там в “котлы” попали и пытаются отступить, это не совсем так. Российское командование считает, что удержание этих участков как раз в стратегическом плане перспективно. Если это им удастся, то может серьезно изменить ситуацию на поле боя. Именно поэтому они постоянно подтягивают туда резервы”, — отметил Лакийчук.

