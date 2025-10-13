Де РФ загрузла у м'ясорубці: куди Путін жене на вірну смерть тисячі росіян

Позаду вже половина осені, а росіяни ще так і не наблизилися до того, щоб окупувати Покровськ, хоча Путін ставив завдання взяти місто ще на початку літа. Чому росіянам так і не вдається захопити Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Єдиним видимим "успіхом" для РФ став так званий Добропільський прорив

Військовий аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що Москва розраховувала швидко взяти Покровськ під свій контроль ще рік тому, але операція із захоплення міста перетворилася на "ганебну м'ясорубку", якій поки не видно кінця.

Експерт зазначив, що у 2025 році завдання із захоплення Покровська не тільки не втратило актуальності, але стало навіть важливішим: потрібно було показати Дональду Трампу, що армія РФ швидко йде вперед, тому, мовляв, потрібно швидко приймати вимоги Кремля, поки не пізно. Проте вже понад рік 100-тисячне угруповання РФ тупцює на підступах до міста.

За словами Олександра Коваленка, єдиним видимим "успіхом" для РФ на цьому напрямі став так званий Добропільський прорив. Але й він виявився із "сюрпризом". Як зазначає Коваленко, хоч росіянам і вдалося прорватися досить глибоко (на 15-16 км), результатом стало не обвалення української оборони, а влучення російських військ у "мішок", який прострілюється з усіх боків і не має стабільної логістики.

При цьому спроби російського командування розвинути успіх у районі Добропільського прориву запровадженням туди додаткових сил призвели лише до різкого зростання втрат.

Аналітик зазначає, що наступ на Покровськ не тільки не приніс Росії значного успіху, а й призвело до серйозного виснаження всього російського угруповання. Для порятунку Покровського спрямування РФ довелося послабити свій натиск на кордоні Сумської та Курської областей, а також у районі Торецька.

Росіяни застрягли

Керівник військових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХI” Павло Лакійчук в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив, що бої на північ від Покровська залишаються запеклими та динамічними. Українські захисники змогли ізолювати великі групи російських військ. Основне завдання росіян – захопити Покровськ – як і раніше, залишається невиконаним, і шансів на її реалізацію у ворога вкрай мало.

За його інформацією, ця ситуація на Добропільському напрямку виникла внаслідок того, що, намагаючись охопити Покровськ з півночі, російська 51-а армія, яка була основним ядром, крім 8-ї армії, її дії мали допоміжний характер, вирішила, що може наступати на двох напрямках. Тобто виконувати основне завдання щодо охоплення Покровська, а також просунутися на схід від Добропілля, вклинившись у тили українських з'єднань, які тримають оборону в районах Костянтинівки, Дружківки.

"Спроба була дуже вдала, тому що якраз на цьому напрямку у нас тоді було недостатньо сил і коштів, оборона була досить рідка, вузли опору перебували на досить великій відстані одна від одної, тому що всі сили концентрувалися на недопущенні охоплення Покровська. Тому проникнути їм вдалося, а далі питання складне", — зазначив експерт.

Із самого початку операція російських окупантів у районі Добропілля, вважає Лакійчук, була провальною.

"А після того, як Сили оборони України задіяли там додаткові оперативні резерви, ситуація стала для росіян зовсім патовою. Однак говорити про те, що вони там в “котли” потрапили і намагаються відступити, це не зовсім так. Російське командування вважає, що утримання цих ділянок якраз у стратегічному плані перспективне. Якщо це їм вдасться, то може серйозно змінити ситуацію на полі бою. Саме тому вони постійно підтягують туди резерви”, — зазначив Лакійчук.

