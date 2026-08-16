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Ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму: деталі (ФОТО)

В окупованому Севастополі загинув колишній український військовий Роберт Шагеєв, який перейшов на бік РФ.

16 серпня 2026, 13:35
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Slava Kot

В окупованому Севастополі загинув 49-річний Роберт Шагеєв. Він був колишнім українським військовим, який після окупації Криму у 2014 році перейшов на бік Росії. За даними російських та західних медіа, у справі про вибух затримали 32-річну громадянку РФ Маргариту Реут. Вибух стався 13 серпня, коли Шагеєв перебував поблизу сміттєвого контейнера. За повідомленнями, вибуховий пристрій був захований у сміттєвому баку. Внаслідок детонації чоловік загинув на місці.

Ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму: деталі (ФОТО)

Ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму. Фото з відкритих джерел

Російські силові структури звинувачують Реут у причетності до закладання вибухівки. Як пише The Telegraph з посиланням на російські джерела, жінку затримали в Севастополі невдовзі після вибуху. Російські медіа також стверджують, що вона нібито визнала свою причетність до злочину та могла планувати втечу з Росії.

Твердження про її зв'язки з українською розвідкою наразі залишаються на рівні повідомлень російських джерел. Коли саме і за яких обставин Реут могла стати агенткою України, не уточнюється.

Ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму: деталі (ФОТО) - фото 2

Маргарита Реут

Ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму: деталі (ФОТО) - фото 2

Маргарита Реут

За даними російських медіа, Реут раніше працювала біологом, а також фігурувала на сайтах ескорт-послуг. У липні 2025 року її вже затримували в Росії після конфлікту в потязі Самара — Адлер. Тоді вона підтримувала українські атаки по РФ. Жінку оштрафували за нібито "дискредитацію" російської армії.

Загиблий Шагеєв до окупації Криму служив у Військово-морських силах України. Він був виконувачем обов'язків командира підводного човна "Запоріжжя" — єдиного підводного човна українського флоту. Під час захоплення Криму російськими військами у 2014 році військовий перейшов на бік РФ. В Україні Шагеєва розшукували за підозрою у державній зраді. Після переходу до російських сил він продовжив службу у флоті РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Українська еротична модель могла підірвати "Північний потік".



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Джерело: https://nypost.com/2026/08/14/world-news/glamorous-escort-accused-of-planting-trash-can-bomb-that-killed-ukrainian-defector-reports
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