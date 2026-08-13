Вибух у Севастополі: у Криму міг загинути зрадник, який здав росіянам підводний човен "Запоріжжя"

У тимчасово окупованому Севастополі 13 серпня стався вибух. За попередніми повідомленнями, жінка підірвала рюкзак з вибуховим пристроєм. Місцеві ресурси припускають, що внаслідок інциденту міг загинути колишній український військовий Роберт Шагєєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії.

Від підриву у Севастополі міг загинути Роберт Шагєєв. Фото з відкритих джерел

Про можливу загибель Шагєєва від підриву у Севастополі повідомила група "Крымский ветер". Однак наразі немає офіційного підтвердження особи загиблого чи обставин вибуху.

Хто такий Роберт Шагєєв

Шагєєв був командиром українського підводного човна "Запоріжжя" — єдиного такого корабля у складі ВМС України. Під час окупації Криму у 2014 році він перейшов на бік Росії та передав човен окупантам.

Після цього Шагєєв продовжив службу у ВМФ РФ. У 2015 році його призначили командиром дивізіону підводних човнів у Севастополі. У 2017–2018 роках він командував російським підводним човном Б-262 "Старый Оскол" проєкту "Варшавянка", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Українські правоохоронці розслідували його діяльність через передачу підводного човна та перехід на бік РФ. У 2022 році Державне бюро розслідувань повідомляло про завершення спеціального досудового розслідування щодо Шагєєва за обвинуваченням у державній зраді.

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