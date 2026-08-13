Взрыв в Севастополе: в Крыму могла погибнуть предатель, сдавший россиянам подлодку "Запорожье"

Во временно оккупированном Севастополе 13 августа произошел взрыв. По предварительным сообщениям, женщина взорвала рюкзак со взрывчатым устройством. Местные ресурсы предполагают, что в результате инцидента мог погибнуть бывший украинский военный Роберт Шагеев, после оккупации Крыма перешедший на сторону России.

От взрыва в Севастополе мог погибнуть Роберт Шагеев. Фото из открытых источников

О возможной гибели Шагеева от подрыва в Севастополе сообщила группа "Крымский ветер". Однако пока нет официального подтверждения личности погибшего или обстоятельств взрыва.

Кто такой Роберт Шагеев

Шагеев был командиром украинской подводной лодки "Запорожье" — единственного такого корабля в составе ВМС Украины. Во время оккупации Крыма в 2014 году он перешел на сторону России и передал лодку оккупантам.

После этого Шагеев продолжил службу в ВМФ РФ. В 2015 году его назначили командиром дивизиона подлодок в Севастополе. В 2017-2018 годах он командовал российской подлодкой Б-262 "Старый Оскол" проекта "Варшавянка", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Украинские правоохранители расследовали его деятельность через передачу подлодки и переход на сторону РФ. В 2022 году Государственное бюро расследований сообщало о завершении специального досудебного расследования в отношении Шагеева по обвинению в государственной измене.

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