Мадяр пообіцяв збільшити удари по Криму в 7 разів, але є нюанс

Україна могла б завдавати по російських військових цілях у Криму у сім разів більше ударів, якби західне фінансування надходило швидше. Про це в інтерв'ю Associated Press заявив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

Роберт Мадяр Бровді. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішні атаки є лише першим етапом масштабнішої кампанії, мета якої – поступово позбавити Росію можливості використовувати Крим як військовий плацдарм.

При цьому забезпеченість Сил безпілотних систем для проведення повномасштабної кримської кампанії становить лише близько 14% від необхідного рівня. Бровді наголосив, що проблема не у виробничих можливостях української промисловості.

Україна, за його словами, здатна виготовляти необхідну кількість дронів, однак кошти від міжнародних партнерів надходять із затримками. Саме це не дозволяє швидко наростити масштаби операцій.

Водночас результати вже дають про себе знати. За останні місяці підрозділи СБС знищили понад 300 російських засобів протиповітряної оборони, серед яких зенітні ракетні комплекси, радари та системи радіоелектронної боротьби.

Бровді звернув увагу на показовий результат: під час чотирьох нещодавніх масштабних ракетних атак РФ із Криму було запущено лише п'ять ракет. На його думку, це стало одним із наслідків системного знищення російської ППО на півострові.

Окремою ціллю залишається енергетична інфраструктура Криму, необхідна для роботи частини радянських систем протиповітряної оборони.

Бровді також зазначив, що там, де працює супутниковий зв'язок, українські сили можуть атакувати навіть добре захищені об'єкти, використовуючи в середньому близько трьох безпілотників із різними типами боєприпасів.

Кінцева мета, за словами командувача, — створити умови, за яких Росія більше не зможе використовувати Крим як повноцінний військовий плацдарм.

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