logo

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз, но есть нюанс

Украинские дроны уже методично выбивают российскую ПВО на полуострове, но масштаб кампании мог бы быть значительно больше. Командующий СБС назвал причину, сдерживающую удары

10 августа 2026, 13:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина могла наносить по российским военным целям в Крыму в семь раз больше ударов, если бы западное финансирование поступало быстрее. Об этом в интервью Associated Press заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру".

Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз, но есть нюанс

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешние атаки являются лишь первым этапом более масштабной кампании, цель которой – постепенно лишить Россию возможности использовать Крым как военный плацдарм.

При этом обеспеченность сил беспилотных систем для проведения полномасштабной крымской кампании составляет лишь около 14% от необходимого уровня. Бровди подчеркнул, что проблема не в производственных возможностях украинской промышленности.

Украина, по его словам, способна производить необходимое количество дронов, однако средства от международных партнеров поступают с задержками. Именно это не позволяет быстро нарастить масштабы сделок.

В то же время результаты уже дают о себе знать. За последние месяцы подразделения ССС уничтожили более 300 российских средств противовоздушной обороны, среди которых зенитные ракетные комплексы, радары и системы радиоэлектронной борьбы.

Бровди обратил внимание на показательный результат: во время четырех недавних масштабных ракетных атак РФ из Крыма было запущено всего пять ракет. По его мнению, это явилось одним из последствий системного уничтожения российской ПВО на полуострове.

Отдельной целью остается энергетическая инфраструктура Крыма, необходимая для работы части советских систем противовоздушной обороны.

Бровди также отметил, что там, где работает спутниковая связь, украинские силы могут атаковать даже хорошо защищенные объекты, используя в среднем около трех беспилотников с разными типами боеприпасов.

Конечная цель, по словам командующего, – создать условия, при которых Россия больше не сможет использовать Крым как полноценный военный плацдарм.

Также издание "Комментарии" сообщало – паника в Севастополе ночью: что произошло после взрывов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/magyar-drones-russia-ukraine-crimea-ef27266b99b2b0a706e011b642d4c3a5
Теги:

Новости

Все новости