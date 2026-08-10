Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз, но есть нюанс

Украина могла наносить по российским военным целям в Крыму в семь раз больше ударов, если бы западное финансирование поступало быстрее. Об этом в интервью Associated Press заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру".

Роберт Мадяр Бровди. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешние атаки являются лишь первым этапом более масштабной кампании, цель которой – постепенно лишить Россию возможности использовать Крым как военный плацдарм.

При этом обеспеченность сил беспилотных систем для проведения полномасштабной крымской кампании составляет лишь около 14% от необходимого уровня. Бровди подчеркнул, что проблема не в производственных возможностях украинской промышленности.

Украина, по его словам, способна производить необходимое количество дронов, однако средства от международных партнеров поступают с задержками. Именно это не позволяет быстро нарастить масштабы сделок.

В то же время результаты уже дают о себе знать. За последние месяцы подразделения ССС уничтожили более 300 российских средств противовоздушной обороны, среди которых зенитные ракетные комплексы, радары и системы радиоэлектронной борьбы.

Бровди обратил внимание на показательный результат: во время четырех недавних масштабных ракетных атак РФ из Крыма было запущено всего пять ракет. По его мнению, это явилось одним из последствий системного уничтожения российской ПВО на полуострове.

Отдельной целью остается энергетическая инфраструктура Крыма, необходимая для работы части советских систем противовоздушной обороны.

Бровди также отметил, что там, где работает спутниковая связь, украинские силы могут атаковать даже хорошо защищенные объекты, используя в среднем около трех беспилотников с разными типами боеприпасов.

Конечная цель, по словам командующего, – создать условия, при которых Россия больше не сможет использовать Крым как полноценный военный плацдарм.

Также издание "Комментарии" сообщало – паника в Севастополе ночью: что произошло после взрывов.