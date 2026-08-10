Паніка у Севастополі серед ночі: що сталося після вибухів

У тимчасово окупованому Росією Севастополі в ніч проти 10 серпня пролунала серія вибухів. Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові нібито відбивають атаку БпЛА.

Севастополь без світла. Фото: з відкритих джерел

За його словами, проти безпілотників задіяли комплекси ППО та мобільні вогневі групи.

Развожаєв стверджує, що сім дронів було знищено в районі Північної сторони Севастополя, а також у Балаклавському та Гагаринському районах міста. При цьому окупаційна влада не розкрила подробиць про можливі наслідки атаки.

Місцевих мешканців закликали не перебувати на відкритих територіях та по можливості залишатися у безпечних місцях. За словами Развожаєва, за безпілотниками також відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На тлі атаки повідомлення про вибухи та стрілянину надходили і з інших районів окупованого Криму. Зокрема, повідомлялося, що у частині Сімферополя після прольоту безпілотників, стрілянини та вибуху на деякий час зникла електрика.

Російська влада традиційно заявляє про знищення більшості повітряних цілей під час подібних атак, проте незалежно підтвердити кількість збитих безпілотників і достовірність цих заяв неможливо.

Також поки що немає незалежних даних про те, чи були пошкоджені військові чи інфраструктурні об'єкти на території Севастополя. Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала нічні події в окупованому місті.

Севастополь залишається одним із ключових військових центрів РФ у Криму. У місті розташовані об'єкти Чорноморського флоту Росії, тому повідомлення про повітряні атаки регулярно викликають особливу увагу.

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