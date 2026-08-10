Паника в Севастополе среди ночи: что произошло после взрывов

Во временно оккупированном Россией Севастополе в ночь на 10 августа прогремела серия взрывов. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные якобы отражают атаку БпЛА.

Севастополь без света. Фото: из открытых источников

По его словам, против беспилотников задействовали комплексы ПВО и мобильные огневые группы.

Развожаев утверждает, что семь дронов были уничтожены в районе Северной стороны Севастополя, а также в Балаклавском и Гагаринском районах города. При этом оккупационные власти не раскрыли подробностей о возможных последствиях атаки.

Местных жителей призвали не находиться на открытых территориях и по возможности оставаться в безопасных местах. По словам Развожаева, по беспилотникам также открывали огонь из стрелкового оружия.

На фоне атаки сообщения о взрывах и стрельбе поступали и из других районов оккупированного Крыма. В частности, сообщалось, что в части Симферополя после пролета беспилотников, стрельбы и взрыва на некоторое время исчезло электричество.

Российские власти традиционно заявляют об уничтожении большинства воздушных целей во время подобных атак, однако независимо подтвердить количество сбитых беспилотников и достоверность этих заявлений невозможно.

Также пока нет независимых данных о том, были ли повреждены военные или инфраструктурные объекты на территории Севастополя. Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала ночные события в оккупированном городе.

Севастополь остается одним из ключевых военных центров РФ в Крыму. В городе расположены объекты Черноморского флота России, поэтому сообщения о воздушных атаках регулярно вызывают повышенное внимание.

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