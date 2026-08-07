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Ночь взрывов в Крыму: в каких городах у россиян паника

На военном аэродроме «Гвардейское» возникли масштабные пожары, а жители полуострова сообщают о серии взрывов и новых прилетах в разных районах Крыма

7 августа 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму ночь на 7 августа сопровождалась серией мощных взрывов и масштабными пожарами на военных объектах. По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, наиболее серьезные последствия зафиксированы на аэродроме "Гвардейское", который российские войска активно используют для запуска ударных беспилотников по территории Украины.

Ночь взрывов в Крыму: в каких городах у россиян паника

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", жители полуострова слышали несколько волн взрывов в районе аэродрома – сначала около 03:30, а затем после 04:30. Вскоре после этого над объектом поднялся густой дым, а пламя, по словам очевидцев, было видно за несколько километров.

По предварительной информации, на территории аэродрома возникли сразу два крупных очага возгорания. Сообщается, что огонь охватил склад горюче-смазочных материалов, а внутри объекта продолжается детонация боеприпасов, что затрудняет работу экстренных служб.

Этой ночью сообщения о взрывах поступали и из других районов полуострова. В Феодосии местные жители сообщили о попадании в районе бывшего 13-го военного городка на Керченском шоссе. Ранее в сети распространялись предположения об ударе по нефтебазе, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Кроме того, жители Малореченского возле Алушты сообщили как минимум о четырех мощных взрывах. Неподалеку расположен крупный энергетический объект, однако официальной информации о последствиях пока нет.

Российские власти традиционно не раскрывают масштабы повреждений военной инфраструктуры, однако серия ночных взрывов свидетельствует о продолжении ударов по объектам, которые используются для обеспечения российских военных операций против Украины.

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