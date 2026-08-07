Ночь взрывов в Крыму: в каких городах у россиян паника

Во временно оккупированном Крыму ночь на 7 августа сопровождалась серией мощных взрывов и масштабными пожарами на военных объектах. По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, наиболее серьезные последствия зафиксированы на аэродроме "Гвардейское", который российские войска активно используют для запуска ударных беспилотников по территории Украины.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", жители полуострова слышали несколько волн взрывов в районе аэродрома – сначала около 03:30, а затем после 04:30. Вскоре после этого над объектом поднялся густой дым, а пламя, по словам очевидцев, было видно за несколько километров.

По предварительной информации, на территории аэродрома возникли сразу два крупных очага возгорания. Сообщается, что огонь охватил склад горюче-смазочных материалов, а внутри объекта продолжается детонация боеприпасов, что затрудняет работу экстренных служб.

Этой ночью сообщения о взрывах поступали и из других районов полуострова. В Феодосии местные жители сообщили о попадании в районе бывшего 13-го военного городка на Керченском шоссе. Ранее в сети распространялись предположения об ударе по нефтебазе, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Кроме того, жители Малореченского возле Алушты сообщили как минимум о четырех мощных взрывах. Неподалеку расположен крупный энергетический объект, однако официальной информации о последствиях пока нет.

Российские власти традиционно не раскрывают масштабы повреждений военной инфраструктуры, однако серия ночных взрывов свидетельствует о продолжении ударов по объектам, которые используются для обеспечения российских военных операций против Украины.

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