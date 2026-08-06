Паника в Крыму нарастает, оккупанты поверили в высадку ВСУ: что происходит на полуострове

В аннексированном Крыму в последние недели активно распространяются слухи о якобы подготовке Украиной масштабной морской десантной операции. Несмотря на отсутствие реальных предпосылок для такого сценария, эти разговоры уже оказывают заметное влияние на настроения среди российских военных и представителей оккупационной администрации. Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Паника в Крыму. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина сегодня не располагает необходимыми ресурсами для проведения подобной операции, поэтому сообщения о скорой высадке десанта не соответствуют действительности.

Тем не менее, как утверждает эксперт, информационная волна уже заставила многих российских силовиков и коллаборантов отправить своих родственников за пределы полуострова. При этом речь пока не идет об организованной эвакуации воинских подразделений или подготовке к массовому отходу оккупационных войск.

Селезнев объяснил, что подобные слухи усиливаются на фоне накопившихся проблем в самом Крыму. Полуостров столкнулся с перебоями в электроснабжении, сложностями с поставками топлива и продуктов, что создает дополнительное напряжение среди местного населения и российских военных.

Эксперт также отметил, что ожидать открытых протестов против оккупационных властей не приходится, поскольку любые проявления несогласия жестко подавляются. По его мнению, куда более серьезное влияние на ситуацию могут оказать успешные удары украинских сил по военной инфраструктуре Крыма. Именно они, считает Селезнев, способны усилить давление на Кремль и стать дополнительным аргументом в пользу переговоров о прекращении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Керчь, Симферополь и Феодосия в огне: что начало происходить с ночи в оккупированном Крыму.



