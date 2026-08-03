Керчь, Симферополь и Феодосия в огне: что начало происходить с ночи в оккупированном Крыму

Беспилотники нанесли массированный удар по временно оккупированному Крыму в ночь на 3 августа. Взрывы раздавались в Сакском районе, Феодосии, Симферополе и Керчи.

Атака на Крым. Фото: из открытых источников

Местные жители сообщали в соцсетях, что около часа ночи в Симферополе прогремели как минимум два громких взрыва.

В то же время в Феодосии мобильные огневые группы врага пытались сбить дрон. Однако беспилотник мог поразить район местной нефтебазы.

Кроме того, взрывы и пролет беспилотников слышали и в Керчи. Прежде всего, наибольшую активность зафиксировали в районе горы Митридат и Керченского морского порта. Местные жители сообщили о пожаре вблизи порта.

На фоне атаки захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночная атака беспилотников на российский Белгород могла затронуть объект, связанный с разработкой технологий для БПЛА. После серии предупреждений об угрозе ударов в городе произошел пожар в здании Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. О происшествии сообщает российское издание ASTRA.

По данным источника, возгорание произошло в корпусе вуза, который ранее был задействован в проектах по созданию и испытанию беспилотных технологий. В частности, здесь разрабатывали автоматизированную систему управления дронами на базе отечественного микропроцессора "Миландр". Официально проект позиционировался как гражданский – его предполагалось использовать для мониторинга линий электропередачи, теплотрасс, а также проведения аэрофотосъемки.



