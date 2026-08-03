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Керч, Сімферополь та Феодосія у вогні: що почало відбуватися з ночі в окупованому Криму

У кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи, говорять про удар біля нафтобази

3 серпня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

Безпілотники завдали масованого удару по тимчасово окупованому Криму в ніч проти 3 серпня. Вибухи лунали у Сакському районі, Феодосії, Сімферополі та Керчі.

Керч, Сімферополь та Феодосія у вогні: що почало відбуватися з ночі в окупованому Криму

Атака на Крим. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі повідомляли в соцмережах, що близько першої години ночі в Сімферополі прогриміли як мінімум два гучні вибухи.

У той же час у Феодосії мобільні вогневі групи ворога намагалися збити дрон. Проте безпілотник міг уразити район місцевої нафтобази.

Крім того, вибухи та проліт безпілотників чули і в Керчі. Насамперед найбільшу активність зафіксували в районі гори Мітрідат та Керченського морського порту. Місцеві жителі повідомили про пожежу поблизу порту.

На тлі атаки загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нічна атака безпілотників на російський Бєлгород могла торкнутися об'єкта, пов'язаного з розробкою технологій для БПЛА. Після серії попереджень про загрозу ударів у місті сталася пожежа у будівлі Бєлгородського державного технологічного університету імені В. Г. Шухова. Про подію повідомляє видання ASTRA.

За даними джерела, спалах відбувся в корпусі вишу, який раніше був задіяний у проектах зі створення та випробування безпілотних технологій. Зокрема тут розробляли автоматизовану систему управління дронами на базі вітчизняного мікропроцесора "Міландр". Офіційно проект позиціонувався як цивільний – його передбачалося використовувати для моніторингу ліній електропередач, теплотрас, а також проведення аерофотозйомки.




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