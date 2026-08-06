Паніка у Криму наростає, окупанти повірили у висадку ЗСУ: що відбувається на півострові

В анексованому Криму останніми тижнями активно поширюються чутки про нібито підготовку Україною масштабної морської десантної операції. Незважаючи на відсутність реальних передумов для такого сценарію, ці розмови вже помітно впливають на настрої серед російських військових та представників окупаційної адміністрації. Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Паніка у Криму. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна сьогодні не має необхідних ресурсів для проведення подібної операції, тому повідомлення про швидку висадку десанту не відповідають дійсності.

Проте, як стверджує експерт, інформаційна хвиля вже змусила багатьох російських силовиків та колаборантів відправити своїх родичів за межі півострова. При цьому поки не йдеться про організовану евакуацію військових підрозділів або підготовку до масового відходу окупаційних військ.

Селезньов пояснив, що подібні чутки посилюються на тлі проблем, що накопичилися в самому Криму. Острів зіткнувся з перебоями в електропостачанні, складнощами з постачанням палива та продуктів, що створює додаткову напругу серед місцевого населення та російських військових.

Експерт також зазначив, що очікувати на відкриті протести проти окупаційної влади не доводиться, оскільки будь-які прояви незгоди жорстко придушуються. На його думку, значно серйозніший вплив на ситуацію можуть зробити успішні удари українських сил по військовій інфраструктурі Криму. Саме вони, вважає Селезньов, здатні посилити тиск на Кремль та стати додатковим аргументом на користь переговорів щодо припинення війни.

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