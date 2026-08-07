Ніч вибухів у Криму: у яких містах у росіян паніка

У тимчасово окупованому Криму ніч на 7 серпня супроводжувалася серією потужних вибухів та масштабними пожежами на військових об'єктах. За повідомленнями місцевих моніторингових ресурсів, найбільш серйозні наслідки зафіксовано на аеродромі "Гвардійське", яке російські війська активно використовують для запуску ударних безпілотників територією України.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", мешканці півострова чули кілька хвиль вибухів у районі аеродрому – спочатку близько 03:30, а потім після 04:30. Незабаром після цього над об'єктом піднявся густий дим, а полум'я, за словами очевидців, було видно за кілька кілометрів.

За попередньою інформацією, на території аеродрому виникли відразу два великі вогнища займання. Повідомляється, що вогонь охопив склад паливно-мастильних матеріалів, а всередині об'єкту продовжується детонація боєприпасів, що ускладнює роботу екстрених служб.

Цієї ночі повідомлення про вибухи надходили і з інших районів півострова. У Феодосії місцеві жителі повідомили про влучення в район колишнього 13-го військового містечка на Керченському шосе. Раніше у мережі поширювалися припущення про удар по нафтобазі, проте згодом ця інформація не підтвердилася.

Крім того, жителі Малореченського біля Алушти повідомили як мінімум про чотири потужні вибухи. Неподалік розташований великий енергетичний об'єкт, проте офіційної інформації про наслідки поки що немає.

Російська влада традиційно не розкриває масштаби пошкоджень військової інфраструктури, проте серія нічних вибухів свідчить про продовження ударів по об'єктах, які використовуються для забезпечення російських військових операцій проти України.

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