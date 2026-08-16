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Эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму: детали (ФОТО)

В оккупированном Севастополе погиб бывший украинский военный Роберт Шагеев, перешедший на сторону РФ.

16 августа 2026, 13:35
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Slava Kot

В оккупированном Севастополе погиб 49-летний Роберт Шагеев. Он был бывшим украинским военным, после оккупации Крыма в 2014 году перешедшим на сторону России. По данным российских и западных медиа, по делу о взрыве задержали 32-летнюю гражданку РФ Маргариту Реут . Взрыв произошел 13 августа, когда Шагеев находился вблизи мусорного контейнера. По сообщениям, взрывное устройство было спрятано в мусорном баке. В результате детонации мужчина погиб на месте.

Эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму: детали (ФОТО)

Эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму. Фото из открытых источников

Российские силовые структуры обвиняют Реут в причастности к закладке взрывчатки. Как пишет The Telegraph со ссылкой на российские источники, женщину задержали в Севастополе вскоре после взрыва. Российские медиа также утверждают, что она якобы признала свою причастность к преступлению и могла планировать побег из России.

Утверждения о ее связях с украинской разведкой остаются на уровне сообщений российских источников. Когда именно и при каких обстоятельствах Реут могла стать агентом Украины, не уточняется.

Эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму: детали (ФОТО) - фото 2

Маргарита Реут

Эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму: детали (ФОТО) - фото 2

Маргарита Реут

По данным российских медиа, Реут раньше работала биологом, а также фигурировала на сайтах эскорт-услуг. В июле 2025 года ее уже задерживали в России после конфликта в поезде Самара – Адлер. Тогда она поддерживала украинские атаки по РФ. Женщина была оштрафована за якобы "дискредитацию" российской армии.

Погибший Шагеев в оккупации Крыма служил в Военно-морских силах Украины. Он был исполняющим обязанности командира подводной лодки "Запорожье" — единственной подводной лодки украинского флота. Во время захвата Крыма русскими войсками в 2014 году военный перешел на сторону РФ. В Украине Шагеева разыскивали по подозрению в государственной измене. После перехода в российские силы он продолжил службу во флоте РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская эротическая модель могла взорвать "Северный поток".



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Источник: https://nypost.com/2026/08/14/world-news/glamorous-escort-accused-of-planting-trash-can-bomb-that-killed-ukrainian-defector-reports
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