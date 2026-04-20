Українська еротична модель могла підірвати "Північний потік": що відомо

Журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевскі у своїй новій книзі заявив, що ключову роль у підриві на газопроводах "Північний потік" могла відіграти колишня українська еротична модель, яка після початку повномасштабної війни стала учасницею секретної операції.

Українська еротична модель могла підірвати "Північний потік".

Боян Панчевскі у книзі "Підрив Північного потоку. Правдива історія диверсії, яка вразила Європу" описує підготовку та можливих учасників атаки на російські газогони у 2022 році, через які газ постачався до Німеччини.

За його словами, підрив "Північного потоку" нібито плануваа український елітний підрозділ, який фінансувався приватними донорами. Для проведення операції їм були потрібні водолази, однак замість досвідчених агентів вони залучили цивільних, серед яких була еротична модель.

Панчевскі не розкриває справжнє ім’я жінки та використовує псевдонім Фрея. За його словами, до війни вона працювала еротичною моделлю та була частиною київського нічного життя. Водночас Фрея мала ще одну незвичну навичку. Жінка професійно займалася дайвінгом і могла занурюватися на глибину понад 100 метрів.

Панчевскі стверджує, що саме ці здібності зробили її цінною для операції. Після початку вторгнення Росії, коли її попереднє життя зруйнувалося, жінці нібито запропонували долучитися до місії проти джерел фінансування російської війни.

"Через через колег-дайверів з нею зв’язався підрозділ спецслужб. Виявилося, що Збройні Сили можуть використати її навички. Керівні офіцери запитали її, чи готова вона взяти участь у місії, спрямованій проти джерел фінансування, за допомогою яких Росія фінансувала війну проти країни. Йшлося про делікатну і потенційно небезпечну для життя операцію. "Де мені підписати?", — запитала Фрея", — пише Панчевскі.

За словами автора, під час операції “Фрея” неодноразово занурювалася у море з 80 кілограмами спорядження та допомагала встановлювати вибухові пристрої на трубопроводах у складних погодних умовах.

Журналіст також пише, що слідчі спершу не могли повірити, що серед підозрюваних могла бути колишня модель. Однак, за його словами, зібрані матеріали привели їх саме до цієї версії.

"Поліція знайшла, здавалося б, нескінченну кількість матеріалів про Фрею. Потім вони також натрапили на фотографії оголеної жінки, деякі з яких були дуже відвертими. Офіцери запитали: "Чи може це бути та сама жінка?", — пише журналіст.

За його словами, жінку "прийняли на службу, і вона офіційно є військовослужбовицею".

