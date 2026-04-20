Украинская эротическая модель могла взорвать "Северный поток": что известно

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей новой книге заявил, что ключевую роль в подрыве на газопроводах "Северный поток" могла сыграть бывшая украинская эротическая модель, после начала полномасштабной войны ставшая участницей секретной операции.

Украинская эротическая модель могла взорвать "Северный поток".

Боян Панчевски в книге "Подрыв Северного потока. Правдивая история поразившей Европу диверсии" описывает подготовку и возможных участников атаки на российские газопроводы в 2022 году, через которые газ поставлялся в Германию.

По его словам, подрыв "Северного потока" якобы планировало украинское элитное подразделение, которое финансировалось частными донорами. Для проведения операции им требовались водолазы, однако вместо опытных агентов они привлекли гражданских, среди которых была эротическая модель.

Панчевски не раскрывает подлинное имя женщины и использует псевдоним Фрея. По его словам, до войны она работала эротической моделью и являлась частью киевской ночной жизни. В то же время Фрея имела еще один необычный навык. Женщина профессионально занималась дайвингом и могла погружаться на глубину более 100 метров.

Панчевски утверждает, что именно эти способности сделали ее ценным для операции. После начала вторжения России, когда ее предыдущая жизнь разрушилась, женщины вроде бы предложили присоединиться к миссии против источников финансирования российской войны.

"Из-за коллег-дайверов с ней связалось подразделение спецслужб. Оказалось, что Вооруженные Силы могут использовать ее навыки. Руководящие офицеры спросили ее, готова ли она принять участие в миссии, направленной против источников финансирования, с помощью которых Россия финансировала войну против страны. Речь шла о деликатной и потенциально опасной для жизни операции. "Где мне подписать?", – спросила Фрея", – пишет Панчевски.

По словам автора, во время операции "Фрея" неоднократно погружалась в море с 80 килограммами снаряжения и помогала устанавливать взрывные устройства на трубопроводах в сложных погодных условиях.

Журналист также пишет, что следователи сначала не могли поверить, что среди подозреваемых могла быть прежняя модель. Однако, по его словам, собранные материалы привели их именно к этой версии.

"Полиция нашла, казалось бы, бесконечное количество материалов о Фрее. Затем они также наткнулись на фотографии обнаженной женщины, некоторые из которых были очень откровенными. Офицеры спросили: "Может ли это быть та же женщина?", — пишет журналист.

По его словам, женщину "приняли на службу, и она официально военнослужащая".

