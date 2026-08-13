"Так вам і треба, росіяни": ФСБ затримала жінку за підрив зрадника в Севастополі (ФОТО)

В окупованому Севастополі після вибуху, внаслідок якого загинув російський військовослужбовець, російські силовики затримали 32-річну жінку. ФСБ стверджує, що вона нібито діяла за завданням українських спецслужб. Однак офіційного підтвердження її особи та причетності України до вибуху немає.

Маргарита Реутт. Фото з відкритих джерел

Хто така Маргарита Реутт

За даними російських Telegram-каналів, вибуховий пристрій у Севастополі був закладений в урні біля лавки на Столетівському проспекті. Чоловік, який став жертвою вибуху, перебував поруч з товаришем. Деякі джерела стверджували, що за військовим стежила жінка, яка згодом залишила місце події.

Російський канал Mash назвав затриману Маргаритою Реутт, уродженкою Ярославля, яка останні роки жила в Сочі та часто приїжджала до Криму. Цю інформацію офіційні органи РФ наразі не підтвердили.

Маргарита Реутт

За твердженнями російських медіа, жінку вже затримували у 2025 році. Тоді суд у Краснодарському краї оштрафував її на 30 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію" російської армії. Також вона отримала адміністративний арешт після конфлікту з поліцейським. Під час атаки безпілотників на станцію Ліхая в Ростовській області Маргарита Реутт кричала: "Так вам і треба, росіяни".

Окремі Telegram-канали пишуть, що після вибуху підозрювана нібито планувала виїхати з Росії та мала квиток з Сочі. Також стверджується, що вона могла отримати винагороду в криптовалюті. Однак ці дані залишаються непідтвердженими.

Кого могли ліквідувати в Севастополі

Російські джерела стверджують, що загиблим міг бути капітан 1-го рангу Роберт Шагєєв. Офіційно його загибель наразі не підтверджена. Шагєєв відомий в Україні як колишній командир підводного човна "Запоріжжя". У 2014 році під час окупації Криму він перейшов на бік Росії та передав судно російським військовим. Згодом служив у Чорноморському флоті РФ.

Українські правоохоронці розслідували щодо нього справу про державну зраду. За даними українських джерел, підрозділи, з якими був пов'язаний Шагєєв, брали участь у ракетних ударах по Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Криму міг загинути зрадник Роберт Шагєєв, який здав росіянам підводний човен "Запоріжжя".