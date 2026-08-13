"Так вам и надо, россияне": ФСБ задержала женщину за подрыв предателя в Севастополе (ФОТО)

В оккупированном Севастополе после взрыва, в результате которого погиб российский военнослужащий, российские силовики задержали 32-летнюю женщину. ФСБ утверждает, что она якобы действовала по заданию украинских спецслужб. Однако официального подтверждения ее личности и причастности Украины к взрыву нет.

Маргарита Реутт. Фото из открытых источников

Кто такая Маргарита Реутт

По данным российских Telegram-каналов, взрывное устройство в Севастополе было заложено в урне у лавки на Столетовском проспекте. Человек, ставший жертвой взрыва, находился рядом с товарищем. Некоторые источники утверждали, что за военным следила женщина, которая впоследствии покинула место происшествия.

Российский канал Mash назвал задержанную Маргаритой Реутт, уроженкой Ярославля, которая в последние годы жила в Сочи и часто приезжала в Крым. Эту информацию официальные органы РФ пока не подтвердили.

Маргарита Реутт

По утверждениям российских медиа, женщину уже задерживали в 2025 году. Тогда суд в Краснодарском крае оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии. Также она получила административный арест после конфликта с полицейским. При атаке беспилотников на станцию Лихая в Ростовской области Маргарита Реутт кричала: "Так вам и надо, россияне".

Отдельные Telegram-каналы пишут, что после взрыва подозреваемая якобы планировала уехать из России и получила билет из Сочи. Также утверждается, что она могла получить вознаграждение в криптовалюте. Однако эти данные остаются неподтвержденными.

Кого могли ликвидировать в Севастополе

Российские источники утверждают, что погибшим мог быть капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. Официально его гибель пока не подтверждена. Шагеев известен в Украине как бывший командир подводной лодки "Запорожье". В 2014 году во время оккупации Крыма он перешел на сторону России и передал судно русским военным. Впоследствии служил в Черноморском флоте РФ.

Украинские правоохранители расследовали по нему дело о государственной измене. По данным украинских источников, подразделения, с которыми был связан Шагеев, участвовали в ракетных ударах по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму мог погибнуть предатель Роберт Шагеев, сдавший россиянам подлодку "Запорожье".