Дрони атакували стратегічний порт Росії: у Ленінградській області потужні вибухи
Дрони атакували стратегічний порт Росії: у Ленінградській області потужні вибухи

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області.

7 квітня 2026, 08:25
Slava Kot

У Росії знову повідомляють про масштабну атаку безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області. За словами місцевої влади, у ніч на 7 квітня десятки дронів атакували регіон, через що в кількох аеропортах довелося вводити тимчасові обмеження на польоти.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що перші безпілотники з’явилися в небі близько четвертої ранку. За його словами, системи протиповітряної оборони почали працювати майже одразу, а мобільні вогневі групи відкрили вогонь по цілях. Російська сторона стверджує, що загалом було збито близько 20 повітряних об’єктів. Водночас точна кількість дронів і можливі результати удару по порту Усть-Луга залишаються невідомими.

Дрони атакували стратегічний порт Росії: у Ленінградській області потужні вибухи - фото 2

Атака дронів на порт Усть-Луга 7 квітня

Місцеві жителі повідомляли про яскраві спалахи в небі та гучні вибухи неподалік порту Усть-Луга. За їхніми словами, активна стрілянина тривала кілька годин. Згодом у районі порту лунали нові вибухи. У соцмережах росіяни стверджують, що удар по порту Усть-Луга не є випадковим, адже "якраз буквально вчора проскакувала новина, що він відновив роботу".

Через загрозу атак безпілотників російська влада тимчасово обмежила роботу кількох аеропортів. Зокрема, обмеження торкнулися аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі та аеропорту Храброво в Калінінградській області. Частину рейсів затримали, а деякі були скасовані.

Порт Усть-Луга вважається одним з ключових енергетичних вузлів Росії на Балтійському морі. Через нього здійснюється значна частина експорту нафти та нафтопродуктів. Останніми тижнями порт Усть-Луга  опинявся під ударами безпілотників, атаки на нього фіксувалися 25, 29 і 31 березня. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після нічного удару РФ Зеленський видав нову претензію Заходу.

Також "Коментарі" писали, що 5 квітня у Росії пролунали вибухи після атаки безпілотників на НПЗ у Кстові та порту Приморськ.



