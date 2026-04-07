Дроны атаковали стратегический порт России: в Ленинградской области мощные взрывы

В России снова сообщают о масштабной атаке беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По словам местных властей, в ночь на 7 апреля десятки дронов атаковали регион, из-за чего в нескольких аэропортах пришлось вводить временные ограничения на полеты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что первые беспилотники появились в небе около четырех утра. По его словам, системы противовоздушной обороны заработали почти сразу, а мобильные огневые группы открыли огонь по целям. Российская сторона утверждает, что в общей сложности было сбито около 20 воздушных объектов. В то же время, точное количество дронов и возможные результаты удара по порту Усть-Луга остаются неизвестными.

Местные жители сообщали о ярких вспышках в небе и громких взрывах недалеко от порта Усть-Луга. По их словам, активная стрельба длилась несколько часов. Вскоре в районе порта раздавались новые взрывы. В соцсетях россияне утверждают, что удар по порту Усть-Луга не случайен, ведь "как раз буквально вчера проскакивала новость, что он возобновил работу".

Из-за угрозы атак беспилотников российские власти временно ограничили работу нескольких аэропортов. В частности, ограничения затронули аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорт Храброво в Калининградской области. Часть рейсов задержана, а некоторые были отменены.

Порт Усть-Луга считается одним из ключевых энергетических узлов России на Балтийском море. Через него осуществляется значительная часть экспорта нефти и нефтепродуктов. В последние недели порт Усть-Луга оказывался под ударами беспилотников, атаки на него фиксировались 25, 29 и 31 марта.

