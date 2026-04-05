Дрони атакували ключові енергетичні об’єкти Росії: де було чути вибухи та виникли пожежі

У ніч проти 5 квітня Росію сколихнула серія вибухів після масованої атаки безпілотників на стратегічні енергетичні об’єкти. Під ударом опинився великий нафтопереробний завод у місті Кстово під Нижнім Новгородом, а також нафтовий термінал у порту Приморськ на Балтійському морі.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Удар по НПЗ у Кстово

За повідомленнями російської влади, після опівночі 5 квітня в Нижегородській області оголосили повітряну тривогу, а згодом місцеві жителі почули численні вибухи. Ціллю атаки став нафтопереробний завод "Лукойл‑Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстові, який є одним з найбільших підприємств нафтової галузі Росії.

Губернатор регіону Гліб Нікітін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила близько 30 безпілотників. Водночас чиновник підтвердив пошкодження двох об’єктів на території заводу, пояснивши пожежу "падінням уламків". Супутникові дані системи NASA FIRMS зафіксували масштабне займання на території підприємства.

Завод у Кстові має стратегічне значення для російської економіки та військової логістики. Підприємство переробляє близько 17 млн тонн нафти на рік і забезпечує приблизно 10-11% виробництва бензину в країні. Значна частина продукції становить дизельне пальне, авіагас і бітум, які використовуються для потреб армії та військової інфраструктури.

Атака на порт Приморськ

Також 5 квітня безпілотники атакували нафтову інфраструктуру в порту Приморськ у Ленінградській області. Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що російська ППО збила 19 дронів, однак уламки пошкодили ділянку нафтопроводу поблизу порту. Через це виникло вигоряння нафти з перекритої труби.

Порт Приморськ — це один із ключових центрів експорту російської нафти через Балтійське море. За останні тижні уже двічі потрапляв під атаку дронів. 23 березня були уражені резервний бак та нафтоналивна інфраструктура. Ще одна атака відбулася 27 березня. Тоді на нафтовому терміналі "Транснефть — порт Приморськ" спостерігалася пожежа.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що протягом ночі системи ППО нібито знищили 87 безпілотників над "російськими регіонами".

