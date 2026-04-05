Дроны атаковали ключевые энергетические объекты России: где были слышны взрывы и возникли пожары

В ночь на 5 апреля Россию всколыхнула серия взрывов после массированной атаки беспилотников на стратегические энергетические объекты. Под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод в Кстово под Нижним Новгородом, а также нефтяной терминал в порту Приморск на Балтийском море.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Удар по НПЗ в Кстово

По сообщениям российских властей, после полуночи 5 апреля в Нижегородской области объявили воздушную тревогу, а затем местные жители услышали многочисленные взрывы. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове, являющийся одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России.

Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила около 30 беспилотников. В то же время, чиновник подтвердил повреждение двух объектов на территории завода, объяснив пожар "падением обломков". Спутниковые данные системы NASA FIRMS зафиксировали масштабное возгорание на территории предприятия.

Завод в Кстове имеет стратегическое значение для российской экономики и военной логистики. Предприятие перерабатывает около 17 млн. тонн нефти в год и обеспечивает примерно 10-11% производства бензина в стране. Значительная часть продукции составляет дизельное горючее, авиакеросин и битум, используемые для нужд армии и военной инфраструктуры.

Атака на порт Приморск

Также 5 апреля беспилотники атаковали нефтяную инфраструктуру в порту Приморск в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что российская ПВО сбила 19 дронов, однако обломки повредили участок нефтепровода вблизи порта. Из-за этого возникло выгорание нефти из перекрытой трубы.

Порт Приморск – это один из ключевых центров экспорта российской нефти через Балтийское море. За последние недели уже дважды попадал под атаку дронов. 23 марта были поражены резервный бак и нефтеналивная инфраструктура. Еще одна атака произошла 27 марта. Тогда на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск" наблюдался пожар.

В Министерстве обороны России заявили, что в течение ночи системы ПВО якобы уничтожили 87 беспилотников над "российскими регионами".

