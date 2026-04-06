Путін не буде зупинятися: після нічного удару РФ Зеленський видав нову претензію Заходу

В ніч на 6 квітня 2026 року російські окупанти завдали масованої атаки на Одесу, використовуючи ударні дрони. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, дитячий садок та районна електропідстанція, що спричинило відключення електроенергії для тисяч сімей. Енергетики та ремонтні бригади працювали з перших годин, щоб відновити постачання світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дворічна дитина. Поранення отримали шістнадцять осіб, одинадцять з яких були госпіталізовані, серед них вагітна жінка та двоє дітей, наймолодшому з яких менше року. Ще двоє людей отримали поранення під час атак у Харківській області.

Крім Одеси, удари по об’єктах енергетики відбулися у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях. Загалом протягом ночі проти України було застосовано понад 140 ударних дронів, близько 80 із них – типу "Шахед".

Президент підкреслив, що атаки на різні регіони України тривають, і що це лише частина постійного тиску, який українці відчувають щодня. За минулий тиждень росіяни випустили понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб та понад 40 ракет різних типів.

Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту неба та співпраці з міжнародними партнерами, щоб збільшити відсоток збиття атакуючих дронів і ракет. "Це щоденна робота всіх, а не лише України. Партнери, надаючи постачання та підтримку, допомагають не тільки нам, а й собі. Росія не збирається зупинятись", – зазначив він. Президент подякував усім, хто розуміє загрозу та сприяє спільному захисту українського неба.

