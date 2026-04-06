Путин не будет останавливаться: после ночного удара РФ Зеленский выдал новую претензию Западу

В ночь на 6 апреля 2026 года российские оккупанты нанесли массированную атаку на Одессу, используя ударные дроны. В результате обстрелов пострадали жилые дома, детский сад и районная электроподстанция, что повлекло за собой отключение электроэнергии для тысяч семей. Энергетики и ремонтные бригады работали с первых часов, чтобы возобновить поставки света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате этой атаки погибли три человека, среди них двухлетний ребенок. Ранения получили шестнадцать человек, одиннадцать из которых были госпитализированы, среди них беременная женщина и двое детей, младшему из которых меньше года. Еще два человека получили ранения во время атак в Харьковской области.

Помимо Одессы удары по объектам энергетики произошли в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Всего в течение ночи против Украины было применено более 140 ударных дронов, около 80 из них типа "Шахед".

Президент подчеркнул, что атаки на разные регионы Украины продолжаются, и это лишь часть постоянного давления, которое украинцы испытывают каждый день. За прошедшую неделю россияне выпустили более 2800 ударных дронов, около 1350 управляемых авиабомб и более 40 ракет разных типов.

Зеленский отметил необходимость усиления защиты неба и сотрудничества с международными партнерами, чтобы увеличить процент сбития атакующих дронов и ракет. "Это ежедневная работа всех, а не только Украины. Партнеры, оказывая поставки и поддержку, помогают не только нам, но и себе. Россия не собирается останавливаться", – отметил он. Президент поблагодарил всех, кто понимает угрозу и способствует совместной защите украинского неба.

