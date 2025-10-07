Довго окупантам тут затриматися не вдалося: який населений пункт звільнили ЗСУ

У Силах оборони відрапортували про успішні штурмові дії українських бійців під час звільнення від ворога села Січневе на Дніпропетровщині. Як повідомляє портал "Коментарі", відео оприлюднили бійці 141-ї окремої механізованої бригади.

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

На кадрах видно реальну бойову роботу та успішні штурмові дії у селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади.

Військові також повідомили, що в результаті операції ворог зазнав значних втрат.

Зокрема, знищено 50 російських військових, ще 8 взято в полон.

"Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не тільки тримаємо оборону, але й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально знищуючи кожного клопа, який заповз на нашу землю", — заявили у 141-й ОМБр.

Тим часом моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Мисливського та Білої Гори", – йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначимо, що 6 жовтня повідомлялося, що противник має певні успіхи на території Донецької області. Аналітики DeepState повідомляли, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

