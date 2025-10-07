logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Довго окупантам тут затриматися не вдалося: який населений пункт звільнили ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Довго окупантам тут затриматися не вдалося: який населений пункт звільнили ЗСУ

ЗСУ піддали звільнення Січневого на Дніпропетровщині

7 жовтня 2025, 11:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Силах оборони відрапортували про успішні штурмові дії українських бійців під час звільнення від ворога села Січневе на Дніпропетровщині. Як повідомляє портал "Коментарі", відео оприлюднили бійці 141-ї окремої механізованої бригади.

Довго окупантам тут затриматися не вдалося: який населений пункт звільнили ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

На кадрах видно реальну бойову роботу та успішні штурмові дії у селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади.

Військові також повідомили, що в результаті операції ворог зазнав значних втрат.   

Зокрема, знищено 50 російських військових, ще 8 взято в полон. 

"Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не тільки тримаємо оборону, але й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально знищуючи кожного клопа, який заповз на нашу землю", — заявили у 141-й ОМБр.

Тим часом моніторинговий аналітичний канал DeepState повідомив, що російська окупаційна армія атакувала село Маліївка Дніпропетровської області.                          

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Мисливського та Білої Гори", – йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначимо, що 6 жовтня повідомлялося, що противник має певні успіхи на території Донецької області. Аналітики DeepState повідомляли, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — просування російських загарбницьких військ у вересні сповільнилося, супротивник зміг окупувати майже вдвічі меншу територію, ніж у серпні. Про це свідчить аналіз аналітичного проекту "DeepState".




Джерело: https://t.me/ZSU_141OMBr/1286
